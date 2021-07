Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen (Dienstag): In normalen Zeiten kann man zur Prognose der deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen auf die sentix-Umfrage zurückgreifen, die bislang eine Woche früher veröffentlicht wurde, so die Analysten der DekaBank.Deutschland - Produktion im produzierenden Gewerbe (Mittwoch): Unverändert operiere die deutsche Industrie im Spannungsfeld zwischen globalem Boom und Lieferengpässen. Die Lieferengpässe würden die Produktion behindern, würden sie aber allenfalls in einzelnen Monaten sinken lassen, wenn andere Belastungen hinzukämen. Das könnte auch im Mai der Fall gewesen sein. Schwach dürfte sich zudem die Energieproduktion gezeigt haben. Hierauf deute die Stromerzeugung hin. Das Gegengewicht zu diesen schwachen Entwicklungen bilde die Bauwirtschaft. Im vergangenen Monat habe diese kräftig Federn lassen müssen, im Mai sollte ein solides Plus wieder möglich sein. Unterm Strich würden die Analysten der DekaBank für die Produktion im deutschen produzierenden Gewerbe eine stagnierende Entwicklung für den Mai erwarten.China - Verbraucherpreise (Freitag): Aufgrund von Basiseffekten sei die Inflationsrate in China zwischen Februar und Mai von -0,2% auf 1,3% gestiegen. Insgesamt bleibe der Preisdruck bei den Verbrauchsgütern allerdings morderat. Der starke Anstieg der Erzeugerpreise (9,0% im Mai) habe sich bislang nicht nennenswert auf die Entwicklung der Konsumentenpreise ausgewirkt und es sei nicht erkennbar, dass sich daran etwas ändern werde. Für Juni würden die Analysten der DekaBank einen leichten Anstieg der Inflationsrate von 1,3% auf 1,4% erwarten. Zwar bereite der starke Anstieg der Rohstoffpreise der Regierung Sorgen, doch dürfte sie angesichts der nachlassenden Konjunkturdynamik darauf nicht mit einer restriktiveren Geldpolitik reagieren, sondern weiter auf regulatorische Maßnahmen setzen. (02.07.2021/ac/a/m)