Euroland: Sentix-Umfrage (Montag): Umfragen sind derzeit schwierig zu interpretieren, so die Analysten der DekaBank.Deutschland: Produktion im produzierenden Gewerbe (Mittwoch): Die Vorboten für die deutschen Produktionsdaten im August seien schwach. Die produzierte Stückzahl an Automobilen sei im August um fast 14% gegenüber dem Vormonat gesunken. Auch die Umsatzsteuervoranmeldungen der gewerblichen Wirtschaft seien im August zurückgegangen. Der Mautindikator schließlich habe zwar weiter zugenommen, aber mit verringerter Dynamik. Alles deute auf schwächere Industrieindikatoren hin: Die Analysten der DekaBank würden sinkende Bestellungen und Produktionszahlen erwarten. Ein kleines Gegengewicht stelle die Bauproduktion dar, für die sie nach dem Rückgang im Vormonat einen spürbaren Anstieg erwarten würden. In der Summe werde aber die Produktion im deutschen produzierenden Gewerbe im August zurückgehen.USA: Sitzungsprotokoll zum Zinsentscheid der US-Notenbank FED (Mittwoch): Der jüngste FED-Zinsentscheid habe eigentlich kaum Fragen offen gelassen: Die Leitzinswende liege in weiter Ferne, die neue Strategie sei in das Statement integriert und die Forward Guidance entsprechend angepasst worden. Das Sitzungsprotokoll zu diesem Zinsentscheid könnte allerdings in einem Bereich neue Erkenntnisse liefern: Wie seien die Pläne zur weiteren Entwicklung der FED-Bilanz? Bislang kaufe die FED monatlich ca. für 80 Mrd. US-Dollar Staatsanleihen sowie für 40 Mrd. US-Dollar mit Hypotheken besicherte Anleihen an. Powell sei hierzu zwar ebenfalls in der Pressekonferenz befragt worden. Seine Aussagen zum Ausblick seien allerdings vage geblieben. Das Sitzungsprotokoll dürfte den aktuellen Diskussionstand der FOMC-Mitglieder offenbaren. Selbst eine fehlende Diskussion zu diesem Thema wäre aufschlussreich.