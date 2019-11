Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mittwoch: Das Sitzungsprotokoll zum letzten FED-Zinsentscheid dürfte bestätigen, was seither verschiedene FOMC-Mitglieder kommuniziert haben: Die Leitzinssenkung war sehr wahrscheinlich die letzte von insgesamt drei Versicherungsschritten, so die Analysten der DekaBank.Freitag: Das deutsche Bruttoinlandsprodukt sei im dritten Quartal unerwartet um 0,1% gegenüber dem Vorquartal angestiegen. Mehr an harten Fakten sei noch nicht bekannt. Das werde am 22.November mit der Veröffentlichung der Details nachgeholt. Bislang sei nur bekannt, dass insbesondere der private und öffentliche Konsum, die Bauinvestitionen sowie der Außenbeitrag gestützt hätten, während die Ausrüstungsinvestitionen gesunken seien. Darüber hinaus gebe es aber weitere, bislang noch nicht beantwortete Fragen: Wie hoch sei der Wachstums- bzw. Schrumpfungsbeitrag der Lagerinvestitionen gewesen? Noch wichtiger sei die Antwort auf die Frage, ob die lange Industrierezession nun auch die ersten Dienstleistungsbranchen gebremst habe.Die europäische Wirtschaft habe im dritten Quartal die schwache Konjunkturdynamik aus dem zweiten Quartal fortgeschrieben. Zahlreiche Unsicherheitsfaktoren würden weiter die Konjunktur in Euroland belasten. Darauf dürften auch die Einkaufsmanagerindices für den November hinweisen. Sie würden klar zum Ausdruck bringen, welcher Teil der europäischen Wirtschaft den Ausgangspunkt der Probleme darstelle. Denn der Teilindex für die eher exportorientierte Industrie bleibe auf Rezessionsniveau, während der Teilindex für die Dienstleister weiter über der Expansionsmarke von 50 Punkten verharren dürfte. Es bleibe bei einem schwachen Wachstumssignal für den Euroraum durch die Einkaufsmanagerindices im November. (18.11.2019/ac/a/m)