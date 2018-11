Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Donnerstag: Nach dem massiven Rückgang des Ölpreises seit Anfang Oktober dürften sich die OPEC-Mitglieder eine Stabilisierung der Ölpreise zum Ziel dieses 175. Ministertreffensgesetzt haben, so die Analysten der DekaBank.Freitag: Seit Juli habe die deutsche Produktion im produzierenden Gewerbe unter den Problemen der Automobilindustrie bei der Zulassung der Fahrzeugtypen nach dem neuen WLTP-Prüfzyklus gelitten. Der Oktober habe den ersten etwas größeren Anstieg der produzierten Stückzahlen gebracht. Dass die Produktion nicht sofort wieder in alte Höhen schnelle, liege an zwei Entwicklungen: Erstens sei der Zulassungsprozess noch nicht abgeschlossen, zweitens würden zunächst die auf Halde produzierten Fahrzeuge verkauft, bevor die Fließbänder wieder mit voller Geschwindigkeit laufen würden. Die Industrieproduktion werde insgesamt leicht zulegen können, während die Bauproduktion die Entwicklung dämpfe. Im produzierenden Gewerbe werde die Produktion insgesamt leicht zulegen.Freitag: Der US-Arbeitsmarkt habe sich in diesem Jahr besser als erwartet entwickelt. Der durchschnittliche monatliche Beschäftigungsaufbau sei mit gut 200.000 Stellen sogar nochhöher gewesen als im vergangenen Jahr. Eine solche Beschleunigung in der zyklischen Spätphase eines Aufschwungs sei ungewöhnlich und dürfte auch mit den zu Jahresanfang verringerten Steuersätzen im Zusammenhang stünden. Die bisherigen Frühindikatoren für den Arbeitsmarkt im November würden jedoch eine Verlangsamung andeuten. Diese müsse sich nicht unmittelbar in einem einzelnen Monat widerspiegeln, aber die Beschäftigungsdynamik scheine sich nun perspektivisch abzuschwächen. Für November würden die Analysten der DekaBank mit 180.000 Stellen einen etwas geringeren Beschäftigungsaufbau erwarten. Hingegen könnte die Arbeitslosenquote mit 3,6% einen weiteren Tiefstand erreichen. (30.11.2018/ac/a/m)