Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Mainz Biomed-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mainz Biomed-Aktie:

12,92 EUR +4,15% (26.04.2022, 11:54)



NASDAQ-Aktienkurs Mainz Biomed-Aktie:

12,94 USD +6,77% (25.04.2022, 11:36)



ISIN Mainz Biomed-Aktie:

NL0015000LC2



WKN Mainz Biomed-Aktie:

A3C6XX



Ticker-Symbol Mainz Biomed-Aktie:

4TO



NASDAQ-Symbol Mainz Biomed-Aktie:

MYNZ



Kurzprofil Mainz Biomed BV:



Mainz Biomed (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: 4TO, NASDAQ-Symbol: MYNZ) entwickelt marktreife molekulargenetische Diagnostiklösungen für lebensbedrohliche Erkrankungen. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens ist ColoAlert, ein genauer, nicht-invasiver und einfach anzuwendender diagnostischer Früherkennungstest für Darmkrebs. ColoAlert wird derzeit in ganz Europa vermarktet. Der klinische Studien- und Einreichungsprozess der FDA soll im ersten Halbjahr 2022 für die US-amerikanische Zulassung eingeleitet werden. Das Produktkandidaten-Portfolio von Mainz Biomed umfasst PancAlert, einen Frühstadium-Screening-Test für Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf der Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktions-basierten (PCR)-Multiplex-Detektion von molekulargenetischen Biomarkern in Stuhlproben basiert, und die GenoStick-Technologie, eine Plattform, die entwickelt wird, um Erreger molekulargenetisch nachweisen. (26.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mainz Biomed-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mainz Biomed B.V. (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: 4TO, NASDAQ-Symbol: MYNZ) unter die Lupe.Die Aktie von Mainz Biomed könne am heutigen Dienstag wieder deutlich zulegen. Knapp drei Prozent gehe es nach oben auf 12,74 Euro. Beflügelt werde das Papier von der Meldung, dass Darin Leigh zum Chief Commercial Officer ernannt worden sei. Er solle die internationale Kommerzialisierung des Darmkrebs-Früherkennungstests ColoAlert umsetzen. Zudem solle er die Entwicklung des Portfolios mit Krebserkennungsprodukten von Mainz Biomed vorantreiben."Wir freuen uns sehr, Darin als ein wichtiges Mitglied unseres wachsenden Teams zu begrüßen", habe Guido Baechler, Chief Executive Officer von Mainz Biomed, kommentiert. "Er ist erwiesenermaßen eine ausgewiesene Führungskraft auf seinem Gebiet und wird seine umfangreiche Erfahrung und sein Netzwerk mit einbringen, wenn er die Kommerzialisierung von ColoAlert global anführt und die Produktentwicklung für das Portfolio mit Krebserkennungsprodukten von Mainz Biomed vorantreibt."Darin Leigh bringe mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen des Produktlebenszyklus-Management und der globalen kommerziellen Geschäftstätigkeiten in Europa, den USA und Asien mit, so Mainz Biomed in einer Mitteilung. Er habe verschiedene leitenden Positionen in mehreren führenden Unternehmen aus den Biowissenschaften und dem Gesundheitswesen innegehabt, einschließlich Abbott, Luminex, Metabolon und CDR Health. Während seiner Zeit bei Abbott Laboratories habe Darin biespielsweise mehr als 100 Millionen Dollar pro Jahr mit der Einführung des hochmodernen Architect Immunochemistry System in 17 US-Bundesstaaten generiert."Da ich meine Laufbahn damit verbracht habe, die Entwicklung und Kommerzialisierung hochmoderner Diagnostikprodukte zu beschleunigen, bin ich sehr gespannt auf das Potential für ColoAlert, zu der defacto Darmkrebs-Screeninglösung zu werden und sehr beeindruckt von der tiefgreifenden Expertise innerhalb der Organisation", habe Darin Leigh gesagt. "Ich bin stolz darauf, nun zum Team von Mainz zu gehören und meine Erfahrung und Expertise einzusetzen, um sicherzustellen, dass ColoAlert und das wachsende Portfolio des Unternehmens mit Krebserkennungsprodukten in der Lage sind, ihr immenses Potential auszuschöpfen."Das Papier eignet sich nur für risikobereite Investoren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Mainz Biomed-Aktie. (Analyse vom 26.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Mainz Biomed.