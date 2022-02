Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Mainz Biomed BV:



Mainz Biomed (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: 4TO, NASDAQ-Symbol: MYNZ) entwickelt marktreife molekulargenetische Diagnostiklösungen für lebensbedrohliche Erkrankungen. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens ist ColoAlert, ein genauer, nicht-invasiver und einfach anzuwendender diagnostischer Früherkennungstest für Darmkrebs. ColoAlert wird derzeit in ganz Europa vermarktet. Der klinische Studien- und Einreichungsprozess der FDA soll im ersten Halbjahr 2022 für die US-amerikanische Zulassung eingeleitet werden. Das Produktkandidaten-Portfolio von Mainz Biomed umfasst PancAlert, einen Frühstadium-Screening-Test für Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf der Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktions-basierten (PCR)-Multiplex-Detektion von molekulargenetischen Biomarkern in Stuhlproben basiert, und die GenoStick-Technologie, eine Plattform, die entwickelt wird, um Erreger molekulargenetisch nachweisen. (01.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mainz Biomed-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mainz Biomed B.V. (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: 4TO, NASDAQ-Symbol: MYNZ) unter die Lupe.Die Mainz Biomed-Aktie sei zuletzt nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung unter die Räder gekommen. Zuvor habe der Titel aber auch eine beeindruckende Rally hingelegt. Die Kapitalerhöhung habe nun erfolgreich abgeschlossen werden können. Der Druck von dieser Seite dürfte damit aus dem Papier weichen.Die Ausgabe neuer Aktien sei am Freitag vergangener Woche abgeschlossen worden. Ausgegeben worden seien 1,725 Millionen Aktien von Mainz Biomed. Der Ausgabepreis je Anteilschein belaufe sich auf 15 Dollar. Die aggregierten Bruttoerlöse für Mainz Biomed hätten bei 25.875.000 US-Dollar vor dem Abzug von Underwriting-Rabatten und -Kommissionen und anderen zahlbaren Angebotsausgaben gelegen. Dies habe die vollständige Optionsausübung der Versicherer umgefasst, 225.000 zusätzliche Anteile an Stammaktien zu erwerben, so Mainz Biomed in einer Mitteilung.Die Erlöse seien vorgesehen für die Entwicklung der kürzlich erworbenen mRNA-Biomarker und den Start der klinischen Studien zur Unterstützung der Einreichung des Darmkrebs-Früherkennungstests ColoAlert bei der US-Zulassungsbehörde FDA.Darüber hinaus hoffe Mainz unter anderem, sein kommerzielles Team und seine Partnerschaften für ColoAlert in Europa zu erweitern und die Forschung und Entwicklung von zwei seiner anderen Produkte voranzutreiben - dem Bauchspeicheldrüsenkrebs-Früherkennungstest PancAlert und dem molekularen Lateral-Flow-Test GenoStrip.Die Mainz Biomed-Aktie bleibt langfristig hochinteressant, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Jedoch sei der Titel sehr spekulativ einzuschätzen, weswegen die Aktie nur als Depotbeimischung dienen sollte. (Analyse vom 01.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)