Da Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, ihre bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen unverändert beibehalten, bestätigen sie ihr bisheriges Kursziel von 11,00 Euro je Aktie und vergeben weiter das Rating "kaufen" für die MagForce-Aktie. (Analyse vom 15.11.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze MagForce-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MagForce-Aktie:

3,31 EUR -1,19% (15.11.2021, 11:23)



Tradegate-Aktienkurs MagForce-Aktie:

3,27 EUR -0,91% (15.11.2021, 12:22)



ISIN MagForce-Aktie:

DE000A0HGQF5



WKN MagForce-Aktie:

A0HGQF



Ticker-Symbol MagForce-Aktie:

MF6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MagForce-Aktie:

MGFRF



Kurzprofil MagForce AG:



Die MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF), gelistet im Entry Standard (MF6), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MAGFORCE USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus in der Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumore über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte für die Behandlung von Hirntumoren über eine EU-weite Zulassung. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de. (15.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - MagForce-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF).Im Rahmen der Researchstudie (Anno) vom 20.07.2021 hätten die Analysten bereits ihre Erwartungen postuliert, wonach die MagForce AG im ersten Halbjahr 2021 insgesamt niedrige Behandlungszahlen in Europa (Indikationsbereich: Glioblastom) ausweisen dürfte. Dies liege insbesondere an den pandemiebedingten Schließungsmaßnahmen begründet, welche sowohl im ersten als auch im zweiten Quartal zu niedrigen Patientenanfragen geführt habe.Im Rahmen der bisherigen Researchstudie hätten die Analysten erst für das zweite Halbjahr 2021 mit einem Anstieg der kommerziellen Behandlungen und damit der Umsatzerlöse gerechnet. Demzufolge hätten die Umsatzerlöse mit 0,19 Mio. Euro (VJ: 0,38 Mio. Euro) noch unterhalb des Vorjahreswertes gelegen. Aufgrund des unverändert niedrigen Umsatzniveaus liege weiterhin keine Kostendeckung vor, sodass sowohl auf EBIT als auch auf Ebene des Nachsteuerergebnisses jeweils negative Werte ausgewiesen würden.Für die Umsatzentwicklung der Gesellschaft seien bislang ausschließlich die Glioblastom-Behandlungen in Europa relevant. In den ersten sechs Monaten 2021 seien hierfür vier Behandlungsstandorte im Einsatz gewesen (drei Standorte in Deutschland, ein Standort in Polen). Die Auswirkungen der Corona-Pandemie hätten zu Verzögerungen bei der eigentlich für 2020 geplanten Inbetriebnahme von Standorten im europäischen Ausland (bspw.: Spanien, Italien) geführt. Erwartungsgemäß sei im September 2021, also nach dem Halbjahresstichtag, eine Kooperationsvereinbarung mit der spanischen Klinik Complejo Hospitalario Integral Privado (CHIP) und damit der Eintritt in den spanischen Markt bekannt gegeben worden. Weitere Kliniken in Österreich, Deutschland und Italien sollten kurz- bis mittelfristig als neue Behandlungsstandorte hinzukommen.Parallel dazu sei im ersten Halbjahr 2021 die Zulassung zur Behandlung von Prostatakrebs in den USA vorangetrieben worden. Demnach sei in den ersten sechs Monaten 2021 der Studienteil 2a der Zulassungsstudie erfolgreich abgeschlossen und der Start der Stufe 2b im November durch die FDA genehmigt worden. Gemäß im April 2021 veröffentlichten Daten seien bei den einbezogenen Patienten nur minimale Nebenwirkungen beobachtet und das in der Vorstudie bereits beobachtete gute Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil nochmals bestätigt worden. Aber auch die Daten zur Wirksamkeit der Prostatabehandlung mit der MagForce- Technologie seien nach Unternehmensangaben sehr ermutigend. Es sei dabei eine sehr gut definierte Ablation und Zelltod im Bereich des Nanopartikeldepots festgestellt worden.Darüber hinaus sei im März 2021 mit der Apeiron Investment Group Ltd. ein Vertrag über die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen geschlossen worden, im Rahmen dessen in den ersten sechs Monaten Wandelanleihen in Höhe von rund 1,9 Mio. Euro ausgegeben worden seien. Aus beiden Vereinbarungen könnten weitere Anleihen begeben werden.Mitte Oktober 2021 habe die MagForce AG von der FDA die Bedingungen für die Genehmigung des klinischen Protokolls für die finale Studienphase 2b erhalten. Nachdem die Gesellschaft die geforderten Unterlagen an die Zulassungsbehörde eingereicht habe, habe die FDA am 05.11.2021 das MagForce-Studienprotokoll und den Start der Stufe 2b genehmigt. Damit könne ein zeitnaher Beginn dieser Stufe 2b, im Rahmen dessen bis zu 100 Patienten eingezogen seien, erfolgen.Gemäß Unternehmensangaben könnten zur Beurteilung der Wirksamkeit wunschgemäß gezielte Biopsien verwendet werden. Im Rahmen der Studie solle dabei gezeigt werden, dass mit der MagForce-Technologie, Prostatapatienten gezielt und mit minimalen Nebenwirkungen behandelt werden könnten. Erste Ergebnisse sollten der FDA bereits nach 15 und nach 30 behandelten Patienten geliefert werden, um damit eine frühzeitige erste Indikation zum Studienziel zu liefern. Zeitgleich würden die Patientenbehandlungen fortgesetzt.