Letztendlich würden die Experten bis zum Jahresende Märkte ohne einen wirklichen Trend erwarten, wobei die Phasen wahrscheinlich volatiler sein würden als in der ersten Jahreshälfte. So sei die Absicht der US-Notenbank, die Geldpolitik zurückzufahren, bereits eingepreist. Die EZB, die sich in dieser Frage mehrere Monate lang zurückgehalten habe, erwäge nun doch, ihre Anleihenkäufe zu verlangsamen. Dies würde jedoch nur eine Anpassung des im Pandemie-Notkaufprogramm (PEPP) festgelegten Betrags bis März 2022 bedeuten.



Die Experten von OFI Asset Management erwarten bis zum Jahresende einen allmählichen Anstieg der Anleiherenditen, sowohl in den USA (US-Treasuries bis zu 1,75%) als auch in Europa (Bundesanleihen bis zu - 0,20%). Aber eine solche Entwicklung werde eher keine größeren Kursschwankungen an den Märkten auslösen.



Auch an den Unternehmensanleihemärkten scheine keine Gefahr zu lauern. Die Firmen hätten ihre Kreditqualität verbessert. Die Suche der Anleger nach Rendite und die Anleihekäufe der Zentralbanken würden - wenn auch in geringerem Umfang - die Risikoprämien wohl auf ihrem derzeitigen, eher engen Niveau halten. Die Experten würden nicht davon ausgehen, dass sich die Spreads von Hochzinsanleihen weiter einengen würden. Im Vergleich zu anderen Anlageklassen würden die Renditen attraktiv bleiben und würden die Nachfrage weiterhin stützen.



Das größte Risiko wäre aus Sicht der Experten ein unkoordinierter und zu schneller Anstieg der Zinssätze, wenn die Zentralbanken aufgrund der anhaltend hohen Inflation unter Handlungsdruck geraten würden. Die Experten würden ein solches Szenario derzeit jedoch für unwahrscheinlich halten. (23.09.2021/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Bislang wurden die Märkte in diesem Jahr durch das Zusammenwirken zweier sehr starker Kräfte angetrieben: der Fortsetzung eines robusten wirtschaftlichen Aufschwungs und der Beibehaltung einer sehr akkommodierenden Geldpolitik, die für reichlich Liquidität gesorgt und die Renditen trotz des Inflationsanstiegs auf einem sehr niedrigen Niveau gehalten hat, so Jean-Marie Mercadal, Head of Investment Strategies bei OFI Asset Management.So hätten die Aktienmärkte zum einen von einer deutlichen Verbesserung der Unternehmensbilanzen, die über den Erwartungen gelegen habe, profitiert, und zum anderen aber auch von den überraschend niedrigen Anleiherenditen.