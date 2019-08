Die Medianschätzung von Bloomberg deute darauf hin, dass die größte europäische Volkswirtschaft um 0,1% im Quartalsvergleich geschrumpft sei, während Modelle, die ausschließlich auf der Grundlage der Industrieproduktion entwickelt worden seien, einen noch stärkeren Abschwung signalisiert hätten. Dies sei kein vielversprechendes Omen für die zweite Jahreshälfte 2019, da sich die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China voraussichtlich verschlechtern würden. Auch wenn die deutsche Wirtschaft nicht direkt vom Handelsstreit betroffen sei, leide sie aufgrund ihres hohen Exportanteils nach China von der dortigen Nachfrageschwäche.



Darüber hinaus sei der Wasserstand im Rhein als weiteres Risiko zu berücksichtigen. Als der Wasserstand im rheinland-pfälzischen Kaub im vergangenen Jahr unter 50 Zentimeter gefallen sei, habe die deutsche Wirtschaft einen massiven Anstieg der Lagerbestände verzeichnet. Viele Unternehmen hätten so den steigenden Kosten für Transportmittel ausweichen wollen. Anschließend habe die größte europäische Wirtschaft eine technische Rezession verhindern können - die als mindestens zwei aufeinanderfolgende Quartale mit negativem BIP-Wachstum definiert werde.



Angesichts dieser düsteren Aussichten sowie anderer Abwärtsrisiken für das Wirtschaftswachstum (Brexit, italienische Politik, US-Zölle auf europäische Autos) könnte sich die Europäische Zentralbank noch zuversichtlicher sein, dass im nächsten Monat die monetären Bedingungen gelockert werden müssten. Da die Geldpolitik jedoch an ihre Grenzen stoße, bestehe kein Zweifel daran, dass die Finanzpolitik die europäische Wirtschaft unterstützen müsse.



Erwähnenswert sei, dass die Aktie von Beiersdorf im heutigen frühen Handel nach einer Heraufstufung durch die US-Investment Jefferies etwas höher gehandelt werde. Laut einem Bloomberg-Bericht seien folgende Gründe genannt worden: "System mit niedrigen Margen", übermäßige Abhängigkeit des Unternehmens von der Marke La Prairie sowie die Bewertung der Aktie. (12.08.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz der Tatsache, dass die US-Indices am Freitag niedriger schlossen, zeigten sich sowohl asiatische als auch europäische Anleger wenig beeindruckt, so die Experten von XTB.Unmittelbar nach der Eröffnung der großen europäischen Märkte könnten ordentliche Zuwächse beobachtet werden, wobei der DAX zum Zeitpunkt des Schreibens mit einem Anstieg von fast 1% outperforme. Trotz der jüngsten BIP-Daten aus Deutschland würden Anleger in Europa (bzw. Deutschland) nicht vor risikoreichen Anlagen zurückschrecken.