Boston (www.aktiencheck.de) - Christopher Smart, Chefstratege und Leiter des Barings Investment Institute, kommentiert die Corona-Krise aus amerikanischer Sicht.



Die wirtschaftliche Reaktion in dieser Woche sei atemberaubend gewesen: Ein 2 Billionen-Dollar-Paket des Kongresses, massive Interventionen der US-Notenbank und ein mutiger Politikwechsel in Deutschland und der Europäischen Zentralbank. Die Tatsache, dass die Märkte immer noch nach einer Richtung suchen würden, sei ein Maß dafür, wie schwer der wirtschaftliche Schlag in den kommenden Wochen sein werde. Singapurs schockierender BIP-Rückgang und die Herabstufung von Ford zu Junk seien nur Vorboten der kommenden Nachrichten.



Was wirklich einen Unterschied machen werde, sei ein größeres Gefühl der internationalen Zusammenarbeit bei der Verfolgung und Eindämmung der Krankheit sowie eine koordinierte längerfristige Unterstützung der G20 für eine Handels- und Investitionsagenda, die die Erholung unterstütze. (27.03.2020/ac/a/m)





