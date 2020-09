14:30 Uhr, USA: NFP-Bericht für August

- Beschäftigungsänderung (Erwartung 1,400 Mio./Vorwert 1,763 Mio.)

- Arbeitslosenquote (Erwartung 9,8%/Vorwert 10,2%)

- Lohnwachstum (Erwartung 4,5%/Vorwert 4,8% (im Jahresvergleich))



14:30 Uhr, Kanada: Arbeitsmarktbericht für August

- Beschäftigungsänderung (Erwartung 300 Tsd./Vorwert 418,5 Tsd.)

- Arbeitslosenquote (Erwartung 10,2%/Vorwert 10,9%)



19:00 Uhr, USA: Anzahl der aktiven Bohrungen (Vorwert 180)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (04.09.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die weltweiten Aktienmärkte sind nach dem gestrigen panischen Ausverkauf an der Wall Street nervös, so die Experten von XTB.Die europäischen Aktienindex-Futures würden auf eine etwas tiefere Eröffnung hindeuten. Die um 8:00 Uhr morgens veröffentlichten Daten zum Auftragseingang in der deutschen Industrie für Juli hätten die Stimmung nicht stützen können und einen Anstieg von 2,8% im Monatsvergleich gegenüber einem erwarteten Anstieg von 5% im Monatsvergleich gezeigt. Im Jahresvergleich sei der Auftragseingang um 7,3% zurückgegangen.