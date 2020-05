Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (27.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) charttechnisch unter die Lupe.Die Stabilisierung auf Basis des langfristigen Haussetrends und der Ausbruch aus einem symmetrischen Dreieck hätten ihre Wirkung nicht verfehlt. Mit dem Märzhoch bei 151,05 EUR stehe aktuell ein wichtiges Etappenziel zur Disposition. Gelinge der Sprung über diese Hürde, würde sich das technische Erholungsszenario weiter verfestigen. Die 200-Wochen-Linie (akt. bei 163,73 EUR) stecke im Erfolgsfall die nächste Zielmarke ab, ehe es bei 172,30/181,40 EUR noch eine große Abwärtskurslücke zu schließen gelte. Die Aufwärtskurslücken der letzten beiden Handelstage würden dabei die Ambitionen der Bullen unterstreichen.Auch von Seiten der quantitativen Indikatoren komme derzeit Rückenwind: Während eine Vielzahl an Indikatoren auf Tagesbasis freundlich zu interpretieren seien, würden diese auf Wochenbasis immer noch auf historisch niedrigen Niveaus notieren. Das jüngste Gap bei 145,15/144,00 EUR biete sich dabei zur Gewinnsicherung bestehender Long-Positionen bzw. zur Absicherung neuer Long-Engagements im Ausbruchsfall an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 27.05.2020)Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:148,40 EUR +4,95% (26.05.2020, 17:35)