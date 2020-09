Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (03.09.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) charttechnisch unter die Lupe.Seit Wochen pendele die MTU Aero Engines-Aktie um das Erholungshoch von Ende März bei gut 150 EUR seitwärts. Nach der Ausprägung einer lehrbuchmäßigen Korrekturflagge starte der Titel nun aber erneut einen Ausbruchsversuch auf der Oberseite. Ein nachhaltiger Spurt über das Augusthoch bei 161,30 EUR würde in diesem Zusammenhang für zusätzlichen Rückenwind sorgen, denn dann könnte die jüngste Kursentwicklung als Bodenbildung interpretiert werden. Nützlich für Investoren sei derzeit ein Blick auf die Ichimoku-Analyse. Da das Papier derzeit oberhalb der Wolke notiere, könnten Anleger von einer Aufwärtsphase ausgehen. Die Erfolgschancen seien also gegeben. Gelinge der Befreiungsschlag, definiere die 200-Wochen-Linie (akt. bei 168,11 EUR) ein erstes Etappenziel. Perspektivisch rechtfertige eine erfolgreiche, untere Umkehr sogar einen Anlauf auf das Junihoch bei 187,75 EUR. Dieses Level harmoniere bestens mit dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 187,05 EUR). Als Absicherung auf der Unterseite sei indes das eingangs erwähnte Hoch vom März bei 151,05 EUR prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 03.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:160,50 EUR +3,78% (02.09.2020, 17:35)