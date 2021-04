XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

202,10 EUR +1,05% (16.04.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

203,20 EUR +1,30% (16.04.2021, 22:26)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (18.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol Deutschland: MTX, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: MTUAF) unter die Lupe.Die Empfehlung der französischen Investmentbank ODDO BHF sorge am Freitag bei den Papieren der europäischen Flugzeugindustrie für Preisaufschläge. Die Airbus-Zulieferer MTU Aero Engines und Safran könnten deutlich zulegen. Auch der Ausblick auf die kommenden MTU-Quartalszahlen stütze den Aktienkurs des DAX-Werts.ODDO BHF-Analyst Olfa Taamallah argumentiere in der Studie, eine unerwartet starke Beschleunigung der Kapazitätsentwicklung v.a. auf innereuropäischen Kurzstrecken lasse die Unternehmensziele in der Flugzeugbaubranche kurz- und mittelfristig als zu konservativ erscheinen. Bei MTU Aero Engines und Safran sollten die wichtigen Erlöse mit Wartungsleistungen und Ersatzteilen ab 2023 wieder auf das Niveau von 2019 zurückkehren, so der Experte. Dies sei ein Jahr früher als prognostiziert. Von alldem werde wohl auch Airbus profitieren, habe er hinzugefügt. ODDO BHF habe das Kursziel für die MTU Aero Engines-Aktie auf 235 Euro angehoben.MTU Aero Engines werde spätestens am 30. April aktuelle Quartalszahlen veröffentlichen. Das Geschäft bleibe für den deutschen Triebwerksbauer trotz optimistischer Prognosen für die kommenden Jahre noch schwierig. Die Corona-bedingte Zurückhaltung von Neubestellungen und Wartungsaufträgen nage an der Profitabilität des Münchner Konzerns. Charttechnisch befinde sich die MTU Aero Engines-Aktie in einem zulaufenden Dreieck in einer neutralen Lage. Weder Käufe noch Verkäufe hätten derzeit große Eile, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2021)Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie: