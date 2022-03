XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (21.03.2022/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines: Ausbruch aus der Seitwärtsrange? - ChartanalyseDie Aktien von MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) pendeln seit November 2020 in einer rund 40 EUR breiten Range um die 200er Marke, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dieses Level entspreche in etwa dem 50%-igen Erholungsniveau vom Corona-Crash; damals sei es vom Allzeithoch bei 289,30 EUR bis auf 97,76 EUR nach unten gegangen. Nachdem es im vergangenen Herbst zwischenzeitlich schien, als würde die Aktie das Seitwärtsband nach unten verlassen, hätten sich die Kurse unter hohen Schwankungen mittlerweile wieder an die obere Begrenzung geschoben. Der Verlauf im Tageschart erinnere dabei an eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS), wodurch ein mögliches Ausbruchsszenario an Kontur gewinne.Ausblick: Mit einem Wochenplus von 6,8% hätten die Kurse den Sprung über die Nackenlinie der SKS vollzogen. Dabei habe auch die Volumenspitze bei 204/205 EUR per Gap überboten werden können.Das Long-Szenario: Könne die Aktie das jüngste Aufwärtsmomentum nutzen und das Juli-Hoch bei 218,30 EUR überbieten, würde sofort das aktuelle Jahreshoch bei 221,10 EUR in den Fokus rücken. Darüber ginge es um das 2021er Hoch bei 224,90 EUR und damit um den Ausbruch aus der dominierenden Seitwärtsrange. Zur Bestätigung sollten die Kurse im Anschluss auch das Oktober-Tief aus dem Jahr 2019 bei 227,80 EUR überwinden. Gelinge der Break, ließe sich aus der inversen SKS weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich um 250,00 EUR errechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie: