Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (11.11.2019/ac/a/d)



Haar (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) unter die Lupe.Die Aufnahme in den DAX sei für viele börsennotierte Unternehmen ein Wunschziel, erreichen tun würden es nur wenige. Und wenn der Tag der Tage gekommen sei, bedeute dies in der Regel auch, dass die Erfolgsgeschichte, die in den DAX geführt habe, erste Bremsspuren erfahre, es bei manchen Unternehmen (MLP) gar den Gipfel der Karriere bedeute. Oder schlicht, dass die Kurse nicht mehr vom Fleck kommen würden und die Gravitationskräfte ihr Werk verrichten würden.So dürfte es auch der MTU gehen, einem führenden Anbieter von Triebwerken und so etwas wie eine aussterbende Gattung Unternehmen in diesem Lande. Man solle erstmal froh sein, dass es MTU so gut geht und die Geschäftszahlen seit Jahren positiv seien. Doch seit dem die Papiere per 23. September in den DAX aufgenommen worden seien, dürfte das bisherige Rekordhoch von 255 Euro von Anfang September kaum mehr erreicht werden. Die Sache liege auf der Hand - nach fast 13 Jahren MDAX sei MTU Aero Engines nun im DAX, Absteiger thyssenkrupp habe infolge der jahrelangen Misswirtschaft in den MDAX gehen müssen. Mit einem Börsenwert von gut 12,9 Mrd. Euro bei einem Aktienkurs von 240 Euro sei viel Fantasie und Ergebnisvertrauen eingepreist. Die Bewertungszahlen mit einem KGV 2020 von 24, dem 20-fachen Kurs/Cashflow-Verhältnis und einer Dividendenrendite von 1,6% seien alles andere als Einstiegssignale. Zudem würden Aktionäre, die vor zehn Jahren eingestiegen seien, mit sagenhaften 700% Kursgewinn vorne liegen. Wer da nicht Kasse mache, sei selber schuld.Für die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" bleibt MTU Aero Engines weiterhin eine deutsche Perle und gut aufgestellt, doch sind die Aktien nun als DAX-Wert schlicht zu teuer und werden auch zum Spielball von Index- und Hedgefonds, auch der eine oder andere Leerverkäufer wird sich sicherlich an den Münchnern abarbeiten. Anleger sollten den DAX-Aufstieg von der Tribüne ausbegleiten und Beifall spenden. (Analyse vom 10.11.2019)Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie: