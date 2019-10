Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze MS Industrie-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

1,85 EUR +0,82% (24.10.2019, 09:16)



ISIN MS Industrie-Aktie:

DE0005855183



WKN MS Industrie-Aktie:

585518



Ticker-Symbol MS Industrie-Aktie:

MSAG



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (24.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von Analyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) weiterhin mit "kaufen" ein.Wir haben am Dienstag einen Fieldtrip zum Stand von MS Industrie auf der K-Messe in Düsseldorf durchgeführt und an einem Rundgang mit beiden Vorständen teilgenommen, so der Analyst der Montega AG.Ultrasonic-Serienmaschinen mit erheblichem Potenzial: Auf der weltgrößten Fachmesse für Kunststoffverarbeitung habe MS Industrie u.a. die neuesten Modellvarianten der Marke MS sonxTOP präsentiert. Die Ultraschall-Serienmaschinen habe das Unternehmen bei der letzten Austragung vor drei Jahren erstmals vorgestellt und damit vor allem in Bezug auf Präzision, Produktivität, Bedienbarkeit und Design neue Marktstandards gesetzt, wovon sich Speck vor Ort habe überzeugen können. Ohnehin weise das Ultraschall-Verfahren gegenüber dem herkömmlichen Hitzeschweißen erhebliche Vorzüge auf, etwa durch die geringe thermische Beeinträchtigung des Schweißobjekts, die höhere Energieeffizienz des Schweißprozesses oder die vielfältige Anwendbarkeit auf unterschiedliche (thermoplastische) Materialien. Letzteres spiele zum Beispiel gerade im Hinblick auf das mit dem neuen Verpackungsgesetz (gültig seit 1. Januar 2019) verfolgte Ziel der Steigerung der Recyclingquoten eine wichtige Rolle. Das Ultraschall-Schweißen dürfte nach Erachten des Analysten daher insbesondere in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie in den nächsten Jahren spürbar an Bedeutung gewinnen.Bei einem geschätzten globalen Marktvolumen von ca. 200 Mio. Euro verfüge MS Industrie aktuell über einen Marktanteil von etwa 1%. Auf Basis der von Speck erwarteten Steigerung im Bereich Serienmaschinen auf ein Umsatzniveau von rund 11 Mio. Euro in 2022 dürfte der Marktanteil dann bereits im mittleren einstelligen Prozentbereich liegen. Gepaart mit dem Ultraschall-Sondermaschinenbau verfolge der Vorstand das Ziel, das Ultrasonic-Segment mittelfristig auf eine kritische Größe von rund 100 Mio. Euro Umsatz zu bringen. Hierzu würden auch Akquisitionen nicht ausgeschlossen, deren Rationale sich aufgrund der nach Erachten des Analysten technologisch bereits führenden Stellung aber vor allem auf eine Verbesserung des Kundenzugangs bzw. den Ausbau des Vertriebsnetzwerks richten sollte.Angesichts des modernen Ultraschall-Produktportfolios verfüge MS Industrie nach Erachten des Analysten über aussichtsreiche Perspektiven in einem strukturellen Wachstumsmarkt, womit diesem Teil der Equity Story mehr und mehr Gewicht zukommen sollte.Wenngleich die schwächelnde LKW-Konjunktur kurzfristig das Zahlenwerk determinieren dürfte, sieht Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, das eigentliche Potenzial nicht angemessen im Kurs reflektiert und bestätigt das Kursziel von 2,70 Euro und das "kaufen"-Rating. (Analyse vom 24.10.2019)