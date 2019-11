Börsenplätze MS Industrie-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

2,07 EUR +2,99% (27.11.2019, 10:36)



Xetra-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

2,00 EUR (26.11.2019)



ISIN MS Industrie-Aktie:

DE0005855183



WKN MS Industrie-Aktie:

585518



Ticker-Symbol MS Industrie-Aktie:

MSAG



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (27.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von Analyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG).MS Industrie habe am vergangenen Freitag die Q3-Zahlen veröffentlicht. Zwar habe sich die operative Umsatz- und Ergebnisentwicklung erwartungsgemäß deutlich rückläufig gezeigt, doch seien die wesentlichen Eckwerte leicht besser ausgefallen als von dem Analysten antizipiert.Der Konzernumsatz in Höhe von 50,2 Mio. Euro habe leicht über den Analysten-Erwartungen (MONe: 49,0 Mio. Euro) gelegen. Organisch dürften die Erlöse im mittleren einstelligen Prozentbereich gesunken sein, während das Gros des Umsatzschwunds aus dem zu Q2 veräußerten Fertigungsauftrag "Daimler-Weltmotor" in den USA resultiere. Nach 9M habe das Teilsegment Powertrain-Diesel daher mit -20,4% deutlich unter Vorjahr gelegen, während sich der auf die Fertigung kundenspezifischer Elektromotoren spezialisierte Teilbereich Powertrain-Elektro robust gezeigt hab und sogar um 4,7% gewachsen sei (H1: +5,3%). Der wieder stärkere Rückgang im Segment Ultrasonic (9M: -9,9% vs. H1: -2,2%) dürfte neben der aktuellen Investitionszurückhaltung der Automotive-OEMs auch der projektbedingt im Sondermaschinenbau typischen Volatilität geschuldet sein.Die in Q3 bestehende Unterauslastung v.a. bei Powertrain-Diesel habe dazu geführt, dass das EBIT mit -1,3 Mio. Euro (Vj.: 1,9 Mio. Euro) spürbar negativ ausgefallen sei, doch habe sich die Prognose (MONe: -2,0 Mio. Euro) als etwas zu pessimistisch erwiesen. Die notwendigen Gegenmaßnahmen zum Abbau der Überkapazitäten seien vom Unternehmen bereits eingeleitet worden und sollten sich nach Angaben des Vorstands ab Anfang 2020 bemerkbar machen.Die Q3-Zahlen seien nicht ganz so schwach ausgefallen wie erwartet. Nichtsdestotrotz steuere MS Industrie im laufenden Jahr auf einen operativen Jahresverlust zu. Für eine Belebung der Equity Story seien neben einer erfolgreichen Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen im Bereich Powertrain auch Fortschritte bei der Marktdurchdringung im Ultraschallbereich notwendig. Letzteres berge nach Ansicht des Analysten großes Potenzial, das er insbesondere nach dem jüngsten Kursrücksetzer in der aktuellen Bewertung nicht ausreichend reflektiert sehe.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher das Rating "kaufen" und das Kursziel von 2,70 Euro für die MS Industrie-Aktie. (Analyse vom 27.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link