Börsenplätze MS Industrie-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

2,15 EUR -4,87% (20.11.2019, 15:18)



Tradegate-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

2,16 EUR -2,70% (20.11.2019, 14:29)



ISIN MS Industrie-Aktie:

DE0005855183



WKN MS Industrie-Aktie:

585518



Ticker-Symbol MS Industrie-Aktie:

MSAG



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (20.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von Analyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) weiterhin mit "kaufen" ein.MS Industrie werde voraussichtlich am Freitag die Q3-Zahlen berichten. Angesichts des trüben Marktumfelds im Automotive-Sektor dürften sich die operativen Kennzahlen gegenüber Q2 nochmals verschlechtert haben. Zugleich gehe der Analyst aber davon aus, dass das Unternehmen aufgrund der eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen sowie der zum Jahresende typischerweise starken Auslieferungen im Bereich Ultraschall-Sondermaschinen eine inkrementelle Verbesserung für die kommenden Quartale in Aussicht stelle.Die nach Angaben des Branchenverbands ACEA schwachen Zulassungszahlen im europäischen LKW-Sektor (Juli -25,1%; August -21,8%; September -13,8%) sowie nicht zuletzt die weiter rückläufigen Absatzzahlen von Daimler Trucks in Europa (Q3: -9,1%) sollten den Bereich Powertrain Diesel nach wie vor spürbar belasten und dazu geführt haben, dass die Stückzahlabrufe auch in Q3 unter dem zu Jahresbeginn erwarteten Niveau rangiert hätten. Dagegen sollten die von Daimler jüngst vermeldeten umfassenden Sparmaßnahmen angesichts mittelfristig fixierter Abnahmepreise ohne unmittelbare Folgen für MS Industrie bleiben.Des Weiteren gehe der Analyst davon aus, dass die derzeit strukturelle Schwäche im Powertrain-Bereich in Q3 noch nicht durch anziehende Absätze bei Ultrasonic-Sondermaschinen habe kompensiert werden können. Letztere seien der üblichen Saisonalität folgend aber im vierten Quartal zu erwarten. In Summe rechne der Analyst für Q3 daher mit einem Umsatz in Höhe von 49,0 Mio. Euro, womit das bereits schwache zweite Quartal nochmals leicht unterschritten wäre (-1% qoq). Trotz der geringeren Zahl an Arbeitstagen rechne der Analyst für Q4 allerdings wieder mit einer leichten Umsatzsteigerung (+5% qoq). Die Vergleichbarkeit von H2 mit den Vorjahresquartalen sei durch das damals noch in den Konzernumsatz einfließende Weltmotorengeschäft in den USA hingegen nur eingeschränkt möglich.Die zuletzt vorherrschende Marktlage habe keine Verbesserungen in Q3 zugelassen, die eingeleiteten Gegenmaßnahmen sollten jedoch zeitnah Wirkung zeigen.Die aktuelle Bewertung unter Buchwert hält Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, angesichts des im Unternehmen schlummernden Potenzials für zu niedrig, die Kaufempfehlung und das Kursziel von 2,70 Euro werden bestätigt. (Analyse vom 20.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link