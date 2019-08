Börsenplätze MS Industrie-Aktie:



ISIN MS Industrie-Aktie:

DE0005855183



WKN MS Industrie-Aktie:

585518



Ticker-Symbol MS Industrie-Aktie:

MSAG



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (30.08.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von Analyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) von "halten" auf "kaufen" hoch.MS Industrie habe vergangene Woche den Halbjahresbericht 2019 vorgelegt. Zudem seien vorgestern Directors' Dealings der beiden Vorstände gemeldet worden, die nach dem jüngsten Kursverfall nun Käufe im Volumen von jeweils knapp 20 Tsd. Euro getätigt hätten.Umsatz nach Teilveräußerung in den USA deutlich rückläufig: Nach dem Verkauf der Fertigung von Ventiltriebsystemen in den USA mit Beginn des zweiten Quartals sei der Umsatz im Segment Powertrain in H1 um 13,7% auf 96,8 Mio. Euro gesunken. Im Segment Ultrasonic hätten die Erlöse zum Halbjahr mit 27,4 Mio. Euro um 2,2% unter Vorjahr gelegen, nachdem nach Q1 noch ein Plus von ca. 8% erzielt worden sei. Wenngleich unterjährige Umsatzschwankungen im Sondermaschinenbau nicht ungewöhnlich seien, führe Speck den Rückgang in Q2 auch auf die Investitionszurückhaltung in der Automobilindustrie zurück. Auch für den Powertrain-Bereich würden die Zahlen für Q2 organisch leicht sinkende Umsätze signalisieren, was vor allem aus den etwas geringeren Absatzzahlen von Daimler Trucks (Q2 Europa: -6%) resultieren dürfte.Bereinigtes Ergebnis sinke: Aus der Teilveräußerung im Bereich Powertrain habe sich in Q2 ein Sonderertrag i.H.v. 19,5 Mio. Euro ergeben, der damit rund 2,5 Mio. Euro höher gelegen habe als avisiert. Auf bereinigter Basis sei das EBIT mit -1,1 Mio. Euro aber sogar negativ ausgefallen, was wiederum die fehlenden Ergebnisbeiträge aus den USA (MONe: ca. 2 Mio. Euro) sowie bei Ultrasonic-Sondermaschinen widerspiegele. Letztere sollten zwar ein stärkeres H2 aufweisen, dennoch würden nun Restrukturierungsmaßnahmen zur Profitabilitätssteigerung notwendig erscheinen. Ein Schritt hierzu dürfte die Installation einer neuen Rundtakter-Maschine (ab November) sein.Aufgrund der derzeit vielfältigen Unsicherheitsfaktoren sei der Kurs zuletzt spürbar unter Druck gekommen (3M relativ zum CDAX: -35,3%). Wenngleich nach Erachten des Analysten angesichts des schwachen Branchensentiments sowie der Restrukturierung kurzfristig keine Trigger für eine deutliche Kurserholung erkennbar seien, sehe er auf dem aktuellen Niveau (KBV 2020e: 0,7x) zu viel Negatives eingepreist.Nach Anpassung der Prognosen senkt Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, das Kursziel zwar auf 2,70 Euro (zuvor: 3,30 Euro), stuft die Aktie für längerfristig orientierte Investoren aber wieder auf "kaufen" hoch. (Analyse vom 30.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link