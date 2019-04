Börsenplätze MS Industrie-Aktie:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (08.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) unter die Lupe.MS Industrie habe Ende März überraschend den Verkauf der Fertigung der Ventiltriebsysteme für den Daimler-Weltmotor in den USA an den Wettbewerber Gnutti bekannt gegeben. Der strategisch nachvollziehbare Schritt spüle der "Aktionär"-Altempfehlung in einer ersten Tranche kurzfristig rund 25 Millionen Euro an liquiden Mitteln in die Firmenkasse. Welche strategischen Möglichkeiten böten sich dem Vorstand mit dem Geld?MS Industrie bleibe im Anschluss an die Transaktion Zulieferer für diese Motorenkomponente in Europa, durch den Abgang der US-Einheiten sinke der Jahresumsatz des Segments "Powertrain" aber um rund 80 Millionen Euro. Der Verkaufserlös dürfte bei rund 35 Millionen Euro liegen. Durch die Zahlung einer ersten Tranche dürften MS Industrie kurzfristig liquide Mittel in Höhe von rund 25 Millionen Euro zur Verfügung stehen.Wohin fließe das Geld? Vorstand Andreas Aufschnaiter dürfte in erster Linie die Schuldentilgung vorantreiben. Zudem könnte es zu einer Sonderausschüttung an die Aktionäre kommen. Aber auch eine Akquisition im "Ultrasonic"-Bereich wäre möglich, zumal mit der Reduzierung der Abhängigkeit vom Großkunden Daimler dieses Segment deutlich an Gewicht gewinnen werde. Als Spezialist für das Schweißen und Stanzen thermoplastischer Kunststoffe mittels Ultraschallmaschinen beliefere die Gesellschaft weltweit die gesamte Pkw-Industrie und deren Zulieferer mit Sondermaschinen zur präzisen Herstellung von Außen- und Innenraumteilen. Mittlerweile agiere die Gesellschaft hier als voll integrierter Spezialist zum Verschmelzen von Plastik. Die Produktpalette reiche von Autoteilen über Lebensmittelverpackungen bis hin zu Wundauflagen. Das Interesse der Kunden sei dem Vernehmen nach sehr groß."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot bei dem Small-Cap auf einen anhaltend positiven Newsflow und steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 08.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.