Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (18.05.2022/ac/a/d)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) unverändert zu kaufen.MS Industrie habe am Freitag Finanzkennzahlen für das erste Quartal 2022 veröffentlicht, die einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg im Vergleich zum Vorjahresquartal zeigen würden. Die operative Performance sowie der steigende Auftragsbestand seien für Miguel Lago Mascato ein klarer Hinweis, dass MS Industrie ihre Jahresziele erreichen werde.Der wesentliche Treiber des Umsatzanstiegs im Auftaktquartal sei das Segment Powertrain gewesen (35,0 Mio. Euro; +15,0% yoy), das in Q1 rund 75% der Umsätze ausgemacht habe. Im Segment Ultrasonic habe das Unternehmen einen Umsatzanstieg um 6% auf 12,0 Mio. Euro erzielt. Erfreulich sei hierbei die Entwicklung des Technologiefelds "Serienmaschinen" gewesen, welches Ultraschall-Schweißmaschinen für verschiedenste Kunststoffkleinteile anbiete. Insgesamt habe der Konzernerlös in Q1 um 14,6% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 47,0 Mio. Euro gesteigert werden können.Im Q1 dürfte das Powertrain-Segment nach Erachten des Analysten den Löwenanteil zum Ergebnis beigetragen haben (MONe: ca. 2,0 Mio), während das Segment Ultrasonic in Q1 u.E. noch leicht defizitär gewesen sei. Auf Jahressicht plane das Unternehmen jedoch mit einer ausgeglichenen Performance in diesem Segment. Hervorzuheben sei, dass Preissteigerungen bei Material und Energie v.a. im Bereich Powertrain an Kunden hätten weitergegeben werden können. Dementsprechend sei das EBIT auf 1,9 Mio. Euro ausgebaut (Q1/2021: 0,9 Mio. Euro) und die EBIT-Marge verdoppelt worden (4,4%).Der Auftragsbestand betrage zum Ende des ersten Quartals 120 Mio. Euro. So würden im Segment Powertrain Aufträge in Höhe von 79 Mio. Euro vorliegen. Im Segment Ultrasonic betrage der Auftragsbestand 41 Mio. Die Verdopplung des Auftragseingangs in Q1 für Ultraschallmaschinen der Non-Automotive-Technologiefelder unterstreiche nach Erachten des Analysten die starke Wettbewerbsposition von MS Industrie außerhalb des Automotive-Sektors. Auch bei den Ultraschall-Sondermaschinen verspüre das Unternehmen eine ansteigende Nachfrage durch Nachholeffekte beim Bau von PKW-Modellderivaten. MS Industrie sei nach eigenen Angaben bisher eher geringfügig von den Auswirkungen der globalen Lieferkettenverwerfungen betroffen. Im Segment Ultrasonic werde allerdings eine deutliche Verschiebung von Umsätzen in das Q3 bzw. Q4 antizipiert.Die Guidance 2022 sei nach dem erfolgreichen Jahresstart nach Erachten des Analysten gut erreichbar.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die MS Industrie-Aktie mit einem Kursziel von 2,80 Euro (zuvor: 2,70 Euro). (Analyse vom 18.05.2022)