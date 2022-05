Die Fusion sei von den SPAC-Zeichnern bewilligt worden, allerdings habe Lionheart bislang keine Angaben dazu veröffentlicht, wie hoch die Rückgabequote gewesen sei. Der Deal bewerte MSP mit 32,6 Milliarden Dollar, was ihn zu einer der größten SPAC-Transaktionen jemals mache. Den Rekord halte die Fusion von Grab mit Altimeter Growth.



MSP sei in einem hochattraktiven Markt tätig, müsse die eigenen luftigen Prognosen jedoch erst noch belegen, denn bislang seien noch keine Umsätze erzielt worden.



"Der Aktionär" bleibt bei MSP an der Seitenlinie, behält die weitere Entwicklung aber im Blick, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 20.05.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (20.05.2022/ac/a/n)



