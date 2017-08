ISIN MOLOGEN-Aktie:

DE0006637200



WKN MOLOGEN-Aktie:

663720



Ticker-Symbol MOLOGEN-Aktie:

MGN



MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720, Ticker-Symbol: MGN) ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das mit einzigartigen Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immunonkologie entwickelt MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.



Die Immuntherapie Lefitolimod (MGN1703) ist das Hauptprodukt des Unternehmens und der "Best-in-Class" TLR9-Agonist. Die Behandlung mit Lefitolimod (MGN1703) führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund dieses Wirkmechanismus gilt Lefitolimod (MGN1703) als Immune Surveillance Reactivator (ISR) und besitzt das Potenzial, in verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden. ISR Lefitolimod (MGN1703) wird zurzeit für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs (Zulassungsstudie) und kleinzelligem Lungenkrebs (randomisierte kontrollierte Studie) entwickelt. Zudem wird ISR Lefitolimod (MGN1703) derzeit in einer erweiterten Phase-I-Studie bei HIV untersucht sowie in einer Phase-I-Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Ipilimumab (Yervoy®). Neben den Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in einer klinischen Studie Phase III befindet, eines der wenigen marktnahen Produktkandidaten im Bereich der Immunonkologie.



Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien, insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht.



Haar (www.aktiencheck.de) - MOLOGEN-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmen MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720, Ticker-Symbol: MGN) unter die Lupe.Vor MOLOGEN würden die Experten schon seit Jahren warnen. Ausnahme: Mit dem Amtsantritt von CEO Mariola Söhngen hätten sie eine Ausnahme gemacht und die Aktie im Februar 2016 einmal spekulativ zum Kauf empfohlen. Die MOLOGEN-Aktie sei aber längst ausgestoppt worden. Vergangene Woche hätten die Experten gewarnt, dass MOLOGEN ausschließlich ein Eldorado für Zocker sei.Nunmehr habe die Forschungsbude verkündet, dass eine Teilstudie zum Dauerhoffnungsträger Lefitolimod enttäuscht habe. Die Börse habe eine dicke rote Karte gezogen. Jetzt werde es schwer: MOLOGEN brauche Anfang 2018 wieder Geld. Söhngen müsse also bald loslegen. Selbst wenn er noch einen Partner finde, der sicher zu Beginn noch keinen dicken Scheck ausstelle, werde MOLOGEN wieder die Börse anzapfen müssen. Wie das gehe, habe sie letztes Jahr gelernt. Das Unternehmen habe eine Kapitalerhöhung zu 1,20 Euro platziert.MOLOGEN bleibt ein Zockerpapier, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 21.08.2017)Xetra-Aktienkurs MOLOGEN-Aktie:2,289 EUR +7,46% (21.08.2017, 09:33)Tradegate-Aktienkurs MOLOGEN-Aktie:2,264 EUR -0,48% (21.08.2017, 09:50)