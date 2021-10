Börsenplätze MOBOTIX-Aktie:



Kurzprofil MOBOTIX AG:



Die MOBOTIX AG (ISIN: DE0005218309, WKN: 521830, Ticker-Symbol: MBQ) ist ein Systemanbieter von digitalen, hochauflösenden und netzwerkbasierten Video-Sicherheitssystemen. Das Pfälzer Unternehmen wurde im Jahr 1999 als Aktiengesellschaft gegründet und vertreibt seine Lösungen über Distributoren und qualifizierte Vertriebspartner in der ganzen Welt.



Bei der von MOBOTIX entwickelten dezentralen Systemarchitektur findet die Auswertung nicht in einem zentralen PC, sondern in den Kameras selbst statt. Sie detektieren so eigenständig Bewegungen im Bild, speichern diese in einer Datenbank und signalisieren das Ereignis via Email oder VoIP-Telefonanrufe. Diese dezentrale Struktur entlastet das Netzwerk und das zentrale Videomanagement, ermöglicht höhere Bildraten und reduziert bei der Aufzeichnung von hochauflösenden Videosequenzen die Anzahl der Speichersysteme um ein Vielfaches.



Die Video-Sicherheitssysteme von MOBOTIX eignen sich aufgrund der kostengünstigen dezentralen Architektur für sehr unterschiedliche Anwendungen, von Kleinstanlagen mit einigen Kameras via Internet bis zu großen Objektüberwachungen mit hunderten von Kameras und zentralen Leitständen. Anwendungsbeispiele finden sich in Flughäfen, Bahnhöfen, Universitäten, Logistikunternehmen, aber auch die Industrie zur Fernwartung und Automation. Weltweit sind bereits mehr als 1.000.000 MOBOTIX Kameras im Einsatz. (18.10.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - MOBOTIX-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der MOBOTIX AG (ISIN: DE0005218309, WKN: 521830, Ticker-Symbol: MBQ).MOBOTIX habe letzte Woche vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020/2021 vorgelegt, die sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig nochmals unter der im Geschäftsjahresverlauf reduzierten Guidance ebenso wie der bisherigen Analystenerwartung liegen würden.Der Konzernerlös sei auf 61,0 Mio. Euro (-13,2% yoy) gesunken, womit die im Mai angepasste Prognose (62-64 Mio. Euro) und die Analystenschätzung (62,2 Mio. Euro) knapp verfehlt worden seien. Hauptgrund für die schwächer als avisierte Entwicklung sei die durch die Corona-Pandemie weiterhin beeinträchtigte Region Asien-Pazifik gewesen. So seien insbesondere im dort vergleichsweise stark ausgeprägten und hochvolumigen Projektgeschäft (z.B. Hotels, Einkaufszentren) Ausfälle zu verzeichnen gewesen, die im Berichtszeitraum nicht vollständig hätten kompensiert werden können. Darüber hinaus sei jedoch auch der wachsende Umsatzbeitrag durch den Vertrieb margenstarker Software-Lösungen bis dato hinter den Erwartungen zurückgeblieben (MONe: 0,3 Mio. Euro in 2020/2021; vorherige Zielsetzung: 0,5-1,5 Mio. Euro). Zudem hätten verschobene Auftragsentwicklungen für den strategischen Ankeraktionär Konica Minolta zu einem geringeren als zu Jahresbeginn angenommenen Erlösvolumen aus diesem Geschäftsbereich geführt (MONe: Einfluss von ca. -2,0 Mio. Euro yoy).Das EBIT habe mit 1,0 Mio. Euro hingegen sowohl den vom Unternehmen zuletzt gesetzten Korridor (1,5-2,5 Mio. Euro) als auch die Annahme des Analysten (MONe: 1,8 Mio. Euro) signifikant verfehlt. Gruschka führe dies neben dem ausbleibenden Anstieg der hochmargigen Software-Erlöse im Wesentlichen auf einen unvorteilhaften Produktmix zurück. Demnach habe der Konzern laut Vorstand etwa bereits eingegangene, aber zum Stichtag noch nicht ausgelieferte Bestellungen von rund 1,1 Mio. Euro verzeichnet, die vornehmlich aus Outdoor- und Thermalkameras mit einem überproportionalen Deckungsbeitrag (MONe: > 50%) bestünden und die Bottom-Line folglich entsprechend gestärkt hätten.Ziele aus dem 5-Jahresplan nach Erachten des Analysten nach wie vor zu ambitioniert: Im Zuge der vorgelegten Zahlen habe das Management die Mittfristziele weiterhin nicht geändert (100 Mio. Euro Umsatz und 12% EBIT-Marge in 2022/2023). Ausgehend von den nun berichteten Eckwerten für 2020/2021 würde der Konzern damit ein Umsatzwachstum von rund 64% und eine Margenausweitung um etwa 10%-Punkte in den nächsten beiden Jahren benötigen. Dies erachte der Analyst trotz des unverändert bestehenden Wachstumspotenzials v.a. in den USA sowie der Erwartung überproportional steigender Software-Erlöse als zu ambitioniert. Vielmehr bleibe der Analyst auch angesichts der zunehmend angespannten globalen Lieferketten (u.a. Halbleiter, CPUs, Kondensatoren) sowie der geringen Visibilität hinsichtlich des Vertriebsfortschritts bei den Software-Lösungen weiterhin zurückhaltend positioniert und reduziere seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die kommenden Jahre erneut. Er gehe davon aus, dass der Vorstand bei den bevorstehenden Aufsichtsratssitzungen auch diese Prognose auf den Prüfstand stellen und spätestens im Zuge des Geschäftsberichts im Dezember eine aktualisierte Guidance kommunizieren werde.Im Rahmen eines Analystenwechsels bestätigt Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, daher sein Rating "halten" für die MOBOTIX-Aktie mit einem neuen Kursziel von 6,00 Euro (zuvor: 6,50 Euro) infolge der reduzierten Schätzungen. (Analyse vom 18.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link