Kurzprofil MOBOTIX AG:



Die MOBOTIX AG (ISIN: DE0005218309, WKN: 521830, Ticker-Symbol: MBQ) ist ein Systemanbieter von digitalen, hochauflösenden und netzwerkbasierten Video-Sicherheitssystemen. Das Pfälzer Unternehmen wurde im Jahr 1999 als Aktiengesellschaft gegründet und vertreibt seine Lösungen über Distributoren und qualifizierte Vertriebspartner in der ganzen Welt.



Bei der von MOBOTIX entwickelten dezentralen Systemarchitektur findet die Auswertung nicht in einem zentralen PC, sondern in den Kameras selbst statt. Sie detektieren so eigenständig Bewegungen im Bild, speichern diese in einer Datenbank und signalisieren das Ereignis via Email oder VoIP-Telefonanrufe. Diese dezentrale Struktur entlastet das Netzwerk und das zentrale Videomanagement, ermöglicht höhere Bildraten und reduziert bei der Aufzeichnung von hochauflösenden Videosequenzen die Anzahl der Speichersysteme um ein Vielfaches.



Die Video-Sicherheitssysteme von MOBOTIX eignen sich aufgrund der kostengünstigen dezentralen Architektur für sehr unterschiedliche Anwendungen, von Kleinstanlagen mit einigen Kameras via Internet bis zu großen Objektüberwachungen mit hunderten von Kameras und zentralen Leitständen. Anwendungsbeispiele finden sich in Flughäfen, Bahnhöfen, Universitäten, Logistikunternehmen, aber auch die Industrie zur Fernwartung und Automation. Weltweit sind bereits mehr als 1.000.000 MOBOTIX Kameras im Einsatz. (17.05.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - MOBOTIX-Aktienanalyse von der Montega AG:Niklas Bentlage, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MOBOTIX AG (ISIN: DE0005218309, WKN: 521830, Ticker-Symbol: MBQ) von "kaufen" auf "halten" herab.MOBOTIX habe vergangene Woche überraschend die Umsatz-und EBIT-Guidance für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Die Mittelfristziele halte das Unternehmen hingegen nach wie vor für erreichbar.GJ 2020/21 von der Pandemie und daraus resultierenden Projektverschiebungen stärker als gedacht beeinflusst: In Folge der Corona-Pandemie habe sich die Nachfrage nach Kamerasystemen im März und April bei MOBOTIX überraschend schwach entwickelt, sodass das Unternehmen sowohl das bisherige Umsatzziel (ca. 75 Mio. Euro) als auch die EBIT-Prognose (3,0 Mio. Euro exkl. aktivierte Entwicklungskosten) für das laufende Geschäftsjahr nach unten korrigieren müsse. Das Management gehe jetzt von 62 bis 64 Mio. Euro Umsatz und einem EBIT zwischen 1,5 und 2,5 Mio. Euro aus. Insbesondere das Geschäft in Asien, Afrika und im Nahen Osten sei laut Vorstand deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während in den USA in H1 sogar ein Wachstum von rund 18% gegenüber dem Vorjahr habe verzeichnet werden können.Grund für die schwache Entwicklung in Asien, Afrika und dem Nahen Osten sei die Projektlastigkeit dieser Regionen. So seien u.a. zwei größere Projekte (Gesamtvolumen MONe: 5-6 Mio. Euro) von Kunden verschoben worden. Aber auch die Nachfrage nach Thermalkameras habe zum Ende des zweiten Quartals überraschend stark nachgelassen (MONe: -50% qoq), wodurch sich der Anteil dieser an den produktbezogenen Erlösen von 20% in Q1 auf nur noch ca. 16% zum Halbjahr reduziert habe. Zusätzlich verzögere sich die Auftragsentwicklung für den Großaktionär Konica Minolta Inc. weiter ins vierte Quartal, sodass in diesem Geschäftsjahr damit voraussichtlich rund 1,0Mio. Euro weniger Umsatz als noch im vergangenen Jahr erzielt werden dürften.Trotz der kurzfristig niedrigeren Umsatz-und Ergebnisprognose halte das Unternehmen an seinen Mittelfristzielen (100 Mio. Euro Umsatz bei einer EBIT-Marge von 12% bis 2022/23e) weithin fest. Insbesondere in den USA sehe das Unternehmen aufgrund der NDAA-Zulassung Wachstumschancen (MOBOTIX' Kameras dürften in den USA verbaut werden, während z.B. Kameras von Hikvision nicht zugelassen seien). Aus diesem Grund werde MOBOTIX in den kommenden Monaten die Vertriebsmannschaft in dieser Region weiter verstärken, um dort einen besseren Kundenzugang zu erlangen. Zusätzlich sollten in den kommenden Jahren die Softwareerlöse zunehmend an Dynamik gewinnen, sodass hieraus neben dem positiven Umsatzeffekt gemäß dem Management auch ein deutlicher Anstieg der Margen zu sehen sein dürfte. Für dieses Jahr rechne das Unternehmen mit Softwareerlösen zwischen 0,5 und 1,5 Mio. Euro.Speziell bei den Softwareerlösen sei der Analyst bisher von schnelleren Erfolgen überzeugt gewesen, nach der aktuellen Entwicklung habe er seine Annahmen hierzu jedoch überarbeitet. Statt der rund 19 Mio. Euro Umsatz, die Bentlage hieraus bisher für das GJ 2022/23 einkalkuliert habe, rechne er jetzt mit nur noch knapp 13 Mio. Euro, was zu einer überproportionalen Reduktion beim EBIT führe.Die Gewinnwarnung sei für Bentlage nach dem guten Q1 äußerst überraschend gekommen, gerade der Rückgang bei den Thermalkameraerlösen sei nach der dynamischen Entwicklung zu Geschäftsjahresbeginn und den Gesprächen mit dem Management so nicht erwartet worden. Der Analyst habe aufgrund der relativ geringen Visibilität bzgl. des weiteren Pandemieverlaufs und daraus resultierender Projektverschiebungen seine Schätzungen für dieses aber auch für die nächsten Jahre deutlich reduziert.In Folge der Anpassung seiner Prognosen stuft Niklas Bentlage, Aktienanalyst der Montega AG, die MOBOTIX-Aktie mit "halten" und einem neuen Kursziel von 6,50 Euro (zuvor: 9,00 Euro) ein. (Analyse vom 17.05.2021)