Die MLP Gruppe (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) ist der Partner in allen Finanzfragen - für private Kunden genauso wie für Firmen und institutionelle Investoren. Mit fünf Marken, die in ihren Märkten jeweils führende Positionen einnehmen, bieten wir ein breites Leistungsspektrum:



- MLP: Gesprächspartner in allen Finanzfragen



- FERI: Investmenthaus für institutionelle Investoren und große Privatvermögen



- DOMCURA: Assekuradeur mit Fokus auf privaten und gewerblichen Sachversicherungen



- TPC: Spezialist im betrieblichen Vorsorgemanagement für Unternehmen



- DEUTSCHLAND.Immobilien: Marktplatz für Anlageimmobilien



Ausgangspunkt in allen Bereichen sind die Vorstellungen unserer Kunden. Darauf aufbauend stellen wir ihnen ihre Optionen nachvollziehbar dar, so dass sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen können. Bei der Umsetzung greifen wir auf die Angebote aller relevanten Produktanbieter zurück. Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Markt- und Produktanalysen. Manfred Lautenschläger und Eicke Marschollek haben MLP 1971 gegründet. Bei MLP sind mehr als 2.000 selbstständige Kundenberater und gut 1.800 Mitarbeiter tätig. (12.11.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MLP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MLP AG (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Finanzvertrieb MLP habe gestern Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und die Erwartungen übertroffen. Dabei scheine das Unternehmen von Faktoren zu profitieren, die durch die Pandemie noch mehr an Fahrt gewonnen hätten. Bereits vor Wochen habe man angekündigt, dass die Zahlen deutlich besser als vor einem Jahr ausfallen dürften. Der Markt honoriere das aber nicht.In den ersten neun Monaten seien die Erlöse auf 632 Millionen Euro und damit um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Das dritte Quartal habe sogar ein Plus von 27 Prozent gesehen. Das Konzernergebnis habe um satte 76 Prozent auf 31 Millionen zugelegt.Der Vorstand habe bei der Vorlage der Neun-Monats-Zahlen die Prognose für das EBIT für 2021 "deutlich über dem oberen Ende der Spanne von 55 bis 61 Millionen Euro" bestätigt. Im kommenden Jahr werde ein Wert zwischen 75 und 85 Millionen Euro angepeilt.Zur starken Geschäftsentwicklung hätten alle Segmente beigetragen. Nach der Immobilienvermittlung das stärkste Wachstum habe das Vermögensmanagement mit einem Plus von 35 Prozent auf 250 Millionen Euro gezeigt. Dann sei der Bereich Finanzierung mit 16 Millionen Euro an Erlösen gefolgt, was einer Steigerung von 17 Prozent entspreche. In der Altersvorsorge, der Sach- und der Krankenversicherung hätten die Erlössteigerungen jeweils bei etwa zehn Prozent gelegen.Erfreulich sei, dass der im Aufbau befindliche Geschäftsbereich mit rund 450 jungen Beratern den Break-even erreicht und daher 2022 einen "signifikanten Ergebnisbeitrag" beisteuern solle. Anleger hätten natürlich besonders die Dividende im Fokus. Der Konsens rechne für 2021 mit einer Rendite von 3,7 Prozent. CEO Uwe Schroeder-Wildberg verwies bei den Ausschüttungen auf die Unternehmenslinie 50 bis 70 Prozent des Jahresgewinns auszuschütten, so die Experten von "Der Aktionär".Die MLP-Papiere hätten eine steile Rallye hinter sich. Langsam werde die Luft aber dünn, nur sehr gute Zahlen für das Schlussquartal könnten einen Schub verleihen. Aktuell dränge sich aber kein Neueinstieg auf. Investierte halten die MLP-Aktie, der Stopp liegt bei 5,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MLP-Aktie:XETRA-Aktienkurs MLP-Aktie:8,62 EUR +0,35% (12.11.2021, 13:14)