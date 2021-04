WKN MLP-Aktie:

Die MLP Gruppe (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) ist der Partner in allen Finanzfragen - für private Kunden genauso wie für Firmen und institutionelle Investoren. Mit fünf Marken, die in ihren Märkten jeweils führende Positionen einnehmen, bieten wir ein breites Leistungsspektrum:



- MLP: Gesprächspartner in allen Finanzfragen



- FERI: Investmenthaus für institutionelle Investoren und große Privatvermögen



- DOMCURA: Assekuradeur mit Fokus auf privaten und gewerblichen Sachversicherungen



- TPC: Spezialist im betrieblichen Vorsorgemanagement für Unternehmen



- DEUTSCHLAND.Immobilien: Marktplatz für Anlageimmobilien



Ausgangspunkt in allen Bereichen sind die Vorstellungen unserer Kunden. Darauf aufbauend stellen wir ihnen ihre Optionen nachvollziehbar dar, so dass sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen können. Bei der Umsetzung greifen wir auf die Angebote aller relevanten Produktanbieter zurück. Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Markt- und Produktanalysen. Manfred Lautenschläger und Eicke Marschollek haben MLP 1971 gegründet. Bei MLP sind mehr als 2.000 selbstständige Kundenberater und gut 1.800 Mitarbeiter tätig. (29.04.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MLP-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der MLP SE (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP).Im Rahmen einer Pressemitteilung habe MLP am 27.04. das vorläufige EBIT für das erste Quartal 2021 bekannt gegeben. Dieses habe mit rund 22,0 (Vj.: 10,7) Mio. Euro deutlich über der Analysten-Erwartung von 15,5 Mio. Euro gelegen. Grund für den deutlicher als erwarteten Anstieg sei neben der insgesamt positiven Entwicklung vor allem der Umsatz-Effekt aus der erfolgsabhängigen Vergütung gewesen, welcher mit 11,5 (Vj.: 0,5) Mio. Euro zu Buche geschlagen habe. Außerdem habe sich der Aufwand aus Bewertungsergebnis und Risikovorsorge um 2,7 Mio. Euro y/y auf -0,9 (Vj.: -3,6) Mio. Euro verringert.Für 2021 erwarte MLP dennoch weiterhin ein EBIT von 55 bis 61 Mio. Euro zu erreichen, was im Einklang mit der Guidance für 2022 (EBIT: 75 bis 85 Mio. Euro) stehe. Die Marktreaktion zur Guidance am Tag der Mitteilung sei neutral gewesen. Der Analyst erwarte im Verlauf des Jahres eine deutliche Verbesserung der Pandemielage, was sich positiv auf die operative Entwicklung auswirken dürfte. Er lasse seine Prognosen (EPS 2021e: 0,42 Euro; DPS 2021e: 0,25 Euro; EPS 2022e: 0,47 Euro; DPS 2022e: 0,27 Euro) vorerst unverändert.Bei einem positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% bewertet Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, die MLP-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde von 7,20 auf 7,80 Euro angehoben. (Analyse vom 29.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link