656990



MLP



Die MLP Gruppe (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) ist der Partner in allen Finanzfragen - für private Kunden genauso wie für Firmen und institutionelle Investoren. Mit drei Marken, die in ihren Märkten jeweils führende Positionen einnehmen, bietet MLP ein breites Leistungsspektrum:



- MLP Finanzdienstleistungen AG: Gesprächspartner in allen Finanzfragen



- FERI AG: Investmentexperte für institutionelle Investoren und große Privatvermögen



- TPC GmbH: Spezialist im betrieblichen Vorsorgemanagement für Unternehmen



Ausgangspunkt in allen Bereichen sind die Vorstellungen der Kunden. Darauf aufbauend stellt MLP ihnen ihre Optionen nachvollziehbar dar, sodass sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen können. Bei der Umsetzung greift man auf die Angebote aller relevanten Produktanbieter zurück. Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Markt- und Produktanalysen. Manfred Lautenschläger und Eicke Marschollek haben MLP 1971 gegründet. Bei MLP sind knapp 2.000 selbstständige Kundenberater und gut 1.500 Mitarbeiter tätig. (20.01.2017/ac/a/nw)

In den letzten Jahren hätten MLP-Aktionäre wenig Grund zur Freude gehabt. Das habe sich im abgelaufenen Jahr und vor allen Dinge mit dem Start in 2017 geändert. Mit dem Sprung über die Widerstandszone aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten zwischen 4,11 EUR und 4,30 EUR sei dem Papier der Abschluss einer mehrjährigen Bodenbildung gelungen.Untermauert werde die beschriebene Bodenbildung durch die trendfolgenden Indikatoren MACD und Aroon, die jeweils einen intakten Aufwärtstrend signalisieren würden. Um den ganz großen Befreiungsschlag zu vollziehen, fehle jetzt nur noch ein nachhaltiger Sprung über den seit 2011 bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 4,63 EUR). Vor dem Hintergrund des Kursziels, welches sich aus der unteren Umkehr ableiten lasse, erscheine eine positive Weichenstellung lediglich eine Frage der Zeit. Perspektivisch würden die Analysten sogar ein Wiedersehen mit dem Hoch von 2014 bei gut 6 EUR für realistisch halten. Als Stopp auf der Unterseite biete sich die ehemalige Widerstandszone bei 4,30/4,11 EUR an, deren Rebreak die vielversprechende Ausgangslage in Form der angeführten Bodenbildung negieren würde, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2017)