Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. Euro. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. (08.04.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die METRO-Stammaktie (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B).METRO befinde sich laut "Handelsblatt" in der Endphase der Verkaufsverhandlungen für die SB-Warenhauskette Real (65 Immobilien; 279 Filialen). Laut dem Bericht würden am Bieterverfahren nur noch zwei Immobilieninvestoren (x+bricks AG und ein Konsortium aus Redos Gruppe und Morgan Stanley) teilnehmen. Beide Interessenten sollten je rund 900 Mio. Euro geboten haben, was nach Meinung des Analysten angemessen sei. Im Zuge des Deals könnte es der Zeitung zufolge zur Schließung von rund 100 Filialen kommen. METRO selbst habe mitgeteilt, dass man sich noch mit mehr als zwei Investoren in Verhandlungen befinde. Nach Ansicht des Analysten habe sich die Wahrscheinlichkeit für eine Zerschlagung von Real erhöht, was negativ zu werten sei, damit der Schließung von Filialen hohe Kosten (u.a. für Sozialpläne; geschätzte Kosten auf Grund früherer Filialschließungen bei Real: ca. 2,0 bis 2,8 Mio. Euro je Filiale; werde nach Ansicht des Analysten wahrscheinlich Real tragen müssen) verbunden seien sowie ein massiver Widerstand der Belegschaft zu erwarten sei. Den Verkauf von Real erachte Lusebrink aber weiterhin für sinnvoll (Fokussierung auf das Großhandelsgeschäft; Real sei margenschwach).Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die METRO-Stammaktie. Das Kursziel werde bei 15,50 Euro (DCF-Modell; unverändert 20%-Aufschlag wegen Übernahmespekulationen) belassen. (Analyse vom 08.04.2019)Börsenplätze METRO-Aktie: