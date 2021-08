Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Großhändler mit Food- und Non-Food-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit über 16 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei. Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, seit sieben Jahren ist METRO im Dow Jones Sustainability Index gelistet. Das Unternehmen ist in 34 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 97.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2019/20 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 25,6 Mrd. EUR.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - METRO: Nachrichten ganz nach dem Geschmack der Börse - AktienanalyseDer Großhandelskonzern METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) hat stark unter den Corona-Restriktionen gelitten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Doch mit den Lockerungen komme auch das Geschäft der Düsseldorfer wieder in Schwung. "Der Restart ist in vollem Gange. Das spüren wir auch bei METRO, insbesondere in Westeuropa und bei der Belieferung", habe Vorstandschef Steffen Greubel gesagt. Die im Gastronomiegeschäft stark vertretenen Länder wie Frankreich, Italien, Spanien und auch Deutschland lägen über Marktniveau. Auch im Juli habe sich der Umsatz bislang positiv entwickelt. Die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal sähen entsprechend aus: Der Umsatz sei um 12,2 Prozent auf 6,2 Mrd. Euro geklettert, wie METRO mitgeteilt habe. Währungseffekte ausgeklammert habe das Plus sogar bei 15,4 Prozent gelegen. Fortschritte auch auf der Ergebnisseite: Das bereinigte EBITDA habe sich von 175 auf 310 Mio. Euro verbessert. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft habe 63 Mio. Euro betragen. Im Vorjahresquartal habe sich noch ein Verlust von 140 Mio. Euro angesammelt.Angesichts der positiven Entwicklung habe METRO seine Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2020/21 erhöht. Der Konzern kalkuliere nun mit einem Rückgang des Gesamtumsatzes um 0,5 bis 3,5 Prozent. Zuvor sei er von einem Minus von 3,0 bis 6,0 Prozent ausgegangen. Das bereinigte EBITDA solle zwischen plus 50 und minus 75 Mio. Euro liegen. Bislang habe die Prognose bei minus 50 bis minus 175 Mio. Euro gelegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze METRO-Aktie: