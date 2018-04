Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. Euro. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. (23.04.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die METRO-Aktie (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) unter die Lupe.Das Geschäft in Russland komme nicht in die Gänge. Der deutsche Einzelhandelskonzern habe deshalb am Freitag seine Prognosen nach unten revidiert. Zudem spitze sich der Streit um die Zukunft der METRO-Tochter Real zu.Analysten würden die neuen Meldungen sehr kritisch beurteilen und hätten auf breiter Front ihre Kursziele für die METRO-Aktie gesenkt. "Der Aktionär" sei ebenfalls zurückhaltend und rate, eine Beruhigung der Lage bzw. eine Trendwende des METRO-Geschäfts abzuwarten, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.04.2018)Börsenplätze METRO-Aktie: