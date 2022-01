Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Anders als beim großen Bruder stammt das Allzeithoch des MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) von Anfang September 2021 (36.429 Punkte), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im November seien die deutschen "mid caps" knapp unterhalb dieses Rekordlevels verblieben, sodass nun das Risiko eines klassischen Doppeltops bestehe. In diesem Zusammenhang bilde die Haltezone aus den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei gut 33.000 Punkten - verstärkt durch ein Fibonacci-Retracement (33.098 Punkte) - die Nackenzone der möglichen oberen Umkehr. Als Schwächeindiz würden die Analysten dabei das Abgleiten unter die 38-Wochen-Linie (akt. bei 34.631 Punkten) bzw. das Wackeln der Aufwärtstrendlinie seit dem Jahresultimo 2020/21 (akt. bei 34.040 Punkten) werten. Auch die quantitativen Indikatoren würden derzeit zur Vorsicht mahnen. Sowohl der RSI als auch der MACD würden negative Divergenzen ausweisen, da die letzten Verlaufshochs nicht mehr von Indikatorenseite bestätigt würden. Bei einer negativen Weichenstellung müssten Anleger ein Abschlagspotenzial von gut 4.000 Punkten einkalkulieren - langfristig drohe also durchaus ein Wiedersehen mit dem "Vor-Corona-Hoch" vom Februar 2020 bei 29.438 Punkten. (20.01.2022/ac/a/m)

