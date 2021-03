Xetra-Aktienkurs MBB-Aktie:

Kurzprofil MBB SE:



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. (29.03.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Beteiligungsgesellschaft MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) unter die Lupe.Die Vorwerk-Gruppe, eine maßgebliche Beteiligung unseres Depotwerts MBB, ist an die Börse gegangen, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Die Vorwerk-Aktie notiere aktuell leicht über dem Emissionspreis von 45 Euro. Für MBB dürfte es aber nicht nur wegen des hohen Mittelzuflusses aus der Aktienplatzierung weiter aufwärts gehen.Darüber, wieviel MBB nun zugeflossen sei, könne bislang nur spekuliert werden. Da der Depotwert der Experten vor dem IPO zwei Drittel der Aktien an Vorwerk gehalten habe, sei es nicht unrealistisch, dass auch zwei Drittel der Aktien der Altaktionäre von MBB stammen würden. Das wären immerhin 4,8 Mio. Papiere. Sei dem so, ergebe sich daraus ein Geldregen von über 200 Mio. Euro. Neben der Tochter Vorwerk bereite aber auch die Beteiligung Delignit aktuell Freude. Der jüngst publizierte Ausblick für 2021 zeige, dass sich das Wachstum des Vorjahres weiter fortsetze. Hintergrund seien weitere Serienbeauftragungen aus dem Bereich Automotive und bei Schienenverkehrslösungen. Zudem zahle Delignit für 2020 eine Dividende von 0,03 Euro je Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MBB-Aktie: