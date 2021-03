Xetra-Aktienkurs MBB-Aktie:

126,50 EUR -3,44% (25.03.2021, 12:18)



Tradegate-Aktienkurs MBB-Aktie:

126,00 EUR -5,26% (25.03.2021, 12:35)



ISIN MBB-Aktie:

DE000A0ETBQ4



WKN MBB-Aktie:

A0ETBQ



Ticker-Symbol MBB-Aktie:

MBB



Kurzprofil MBB SE:



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. (25.03.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MBB: IPO von Vorwerk sorgt für Fantasie - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie von MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) unter die Lupe.In ZJ 04.2021 hätten die Experten über den möglichen Börsengang von Friedrich Vorwerk spekuliert. Nun sei es soweit. Die Tochter der Beteiligungsgesellschaft MBB plane, ihr Geschäft in den kommenden Jahren insbesondere im Wasserstoff- und Strommarkt deutlich auszubauen. Der erwartete Bruttoerlös aus der Platzierung neu ausgegebener Aktien von 95 Mio. Euro in der Mitte der Preisspanne solle daher insbesondere für die Entwicklung von Lösungen für die industrielle Produktion, den Transport und die Speicherung von Wasserstoff verwendet werden. Zum 31. Dezember 2020 seien bereits sieben Prozent des Auftragsbestandes der Gesellschaft auf das Clean Hydrogen Segment entfallen.Darüber hinaus sehe das Unternehmen großes Potenzial in einer weiteren internationalen Expansion und in Akquisitionen, um seine organischen Wachstumspläne zu beschleunigen. Die Preisspanne, in der die neuen Aktien von Friedrich Vorwerk angeboten würden, belaufe sich auf 45 bis 48 Euro. Damit würde Friedrich Vorwerk am oberen Ende der Preisspanne mit bis zu 960 Mio. Euro bewertet. Das liege nochmals deutlich über den Schätzungen des Marktes, die sich auf bis zu 800 Mio. Euro belaufen hätten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MBB-Aktie: