Börsenplätze MBB-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MBB-Aktie:

115,60 EUR +0,87% (14.03.2022, 09:10)



XETRA-Aktienkurs MBB-Aktie:

116,20 EUR +0,35% (14.03.2022, 09:02)



ISIN MBB-Aktie:

DE000A0ETBQ4



WKN MBB-Aktie:

A0ETBQ



Ticker-Symbol MBB-Aktie:

MBB



Kurzprofil MBB SE:



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. (14.03.2022/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Beteiligungsgesellschaft MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) unter die Lupe.Die angepasste 2021er-Guidance sei nach Durchsicht der jetzt vorgelegten KPI's - im oberen Bereich - erfüllt worden, betonen die Experten aus Frankfurt/M. COVID-19-bedingte Konjunktursorgen würden auslaufen und würden von geopolitischen Sorgen abgelöst, schreiben die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH in ihrer jüngsten Studie zur Berliner Industrieholding. Das direkte Ukraine- und Russland-Exposure stehe wohl "nahe Null". Lieferkettenstörungen und Energie- und Einkaufs-Preis-Steigerungen seien es, die nach Ansicht der Researcher auch das FY 2022 prägen würden. Vor diesem Hintergrund sei die 22er-Finanzplanung der MBB-Gruppe vernünftigerweise "vorsichtig" formuliert.Die am 09.03.22 erstmals veröffentlichte Umsatzerwartung für FY 2022 sehe ein Minimumziel von EUR 740 Mio. (+8,8% YoY) vor. Die adj. EBITDA-Marge solle mindestens 10% erreichen, was unter den Konsensus-Schätzungen läge. Bis max. 30.04.22 laufe noch das aktuelle Aktienrückkaufprogram (Volumen: max. EUR 6 Mio.).Nach Meinung der Aktienexperten habe sich das Chancen-/Risiko-Verhältnis und der Zielkurs abgesenkt und verschlechtert; die Bewertung der Peers sei ausgereizt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link