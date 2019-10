Xetra-Aktienkurs MBB-Aktie:

58,00 EUR +0,69% (09.10.2019, 11:47)



Tradegate-Aktienkurs MBB-Aktie:

57,80 EUR +0,35% (09.10.2019, 11:56)



ISIN MBB-Aktie:

DE000A0ETBQ4



WKN MBB-Aktie:

A0ETBQ



Ticker-Symbol MBB-Aktie:

MBB



Kurzprofil MBB SE:



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. (09.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von Analyst Jens Nielsen von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Beteiligungsgesellschaft MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB).Nachdem die MBB SE für 2018 noch ein kräftiges Umsatz- und Ergebniswachstum habe vermelden können, habe sich die abflauende Dynamik vor allem in dem durch Aumann und Delignit stark repräsentierten Automotive-Bereich im ersten Halbjahr 2019 deutlich bemerkbar gemacht. Dagegen habe sich DTS sehr erfreulich entwickelt und auch Hanke Tissue, CT Formpolster und OBO-Werke hätten ihre Profitabilität wieder gesteigert. Mit der Übernahme von Friedrich Vorwerk habe das Management nun die Gewichtung des zyklischen Automotive-Sektors verringern und das Portfolio so etwas weniger konjunktursensibel aufstellen können.Dabei bleibe MBB trotz des im März durchgeführten Aktienrückkaufs mit anschließender rund 10-prozentiger Kapitalherabsetzung mit einer Eigenkapitalquote von knapp 67 Prozent und einer Netto-Cash-Position von 217 Mio. Euro im Konzern zum Halbjahresende sehr komfortabel aufgestellt. Der auf die Holding entfallende Netto-Cash-Bestand habe sich nach dem Vorwerk-Erwerb per 24. September noch auf gut 180 Mio. Euro belaufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MBB-Aktie: