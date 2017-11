MBB werde an der Börse mit gut 660 Mio. Euro kapitalisiert, Aumann bringe 1 Mrd. Euro auf die Börsenwaage. Der Anteil von Aumann decke somit einen wesentlichen Teil der Kapitalisierung der Mutter ab. Zudem sei die Kasse von MBB aufgrund des Anteilsverkaufs an Aumann zum IPO prall gefüllt. Allein die MBB SE als Holding des Konzerns sitze auf einem Berg Cash von netto fast 170 Mio. Euro.



Den jüngsten Kursrutsch auf Kurse von 100 Euro sehen die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" als erneute Kaufchance bei der MBB-Aktie. (Analyse vom 03.11.2017)



Kurzprofil MBB SE:



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE.



Haar (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" sehen die Kursschwäche bei der Aktie der MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) als erneute Kaufchance.In der vergangenen Woche habe die erfolgsverwöhnte Industrie-Holding MBB einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Aumann AG, an der MBB einen Anteil von 53,6% halte, habe ein schwächer als erwartetes drittes Quartal erzielt und daher die Prognose für 2017 beim EBIT anpassen müssen. Anstatt einem Gewinn vor Steuern und Zinsen von gut 25 Mio. Euro rechne der Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität noch mit einem EBIT von über 20 Mio. Euro.In der Folge habe MBB die eigene Prognose ebenfalls nach unten anpassen müssen. Die Berliner würden für dieses Jahr nur noch ein Ergebnis je Aktie von 2,00 Euro anstatt 2,16 Euro erwarten. Aumann habe die schwächere Ertragsentwicklung mit dem starken organischen Wachstum begründet. "Aumann wächst seit Jahren sehr stark und hat in der Elektromobilität umfangreiche Anfragen für große Aufträge. Die erfahrenen Mitarbeiter, die in der Angebotsabwicklung gebunden sind, fehlen in der Bearbeitung bestehender Aufträge, was sich negativ auf die Performance im 3. Quartal ausgewirkt hat", erkläre MBB-CEO Christof Nesemeier den Experten im Hintergrundgespräch. Aumann stehe insbesondere vor der Herausforderung, die zahlreichen neuen Mitarbeiter möglichst schnell in das Unternehmen zu integrieren. Nesemeier zeige sich gleichwohl überzeugt, dass Q3 von Aumann in Bezug auf Umsatz und Auftragseingang nicht repräsentativ sei.Die weitere Entwicklung von Aumann sehe MBB unverändert sehr positiv. "Das Unternehmen wird nach meiner Einschätzung weiter stark wachsen. Die Nachfragesituation für E-Mobilitätslösungen und auch die Auftragslage von Aumann bieten dafür meines Erachtens unverändert mehr als genug Potenzial. Die Rendite wird aber davon abhängen, wie gut es Aumann gelingt, dass in diesem Jahr über 25% liegende organische Wachstum zu managen", erkläre Nesemeier. Aumann müsse das Ziel verfolgen jetzt schnell im Bereich E-Mobility zu wachsen, um die nach eigenen Angaben führende Position als Anbieter in der Elektromobilität auszubauen. "Dafür stellt das Unternehmen die Weichen".In diesem Zusammenhang habe Aumann sich jüngst mit der Übernahme an der USK Karl Utz Sondermaschinen GmbH ("USK") verstärkt. Diese habe sich unter anderem auf die Entwicklung von Produktionstechnologien für die Herstellung von Brennstoffzellen festgelegt. Durch Erfahrungen im Bereich von Montagelinien für Sensoren, Speicherchips und Batterien sei USK außerdem in anderen Schlüsselanwendungen wie zum Beispiel autonomes Fahren positioniert. "USK ist das Beste was Aumann passieren konnte. USK war ein geschätzter Mitbewerber, der noch nie einen Verlust gemacht hatte und über die nötigen Ressourcen, komplementäre Kunden und Technologien verfügte."Der Jahresumsatz von MBB solle sich auf annualisierter Basis im Jahr 2018 auf mehr als 450 Mio. Euro belaufen. Inklusive Wachstum der Beteiligungen könnte durchaus ein Umsatz von einer halben Mrd. Euro erreicht werden. "500 Mio. Euro Umsatz sind natürlich ein Meilenstein in der Geschichte der MBB, den wir anstreben. Ob wir die Zahl 2018 erreichen, ist heute aber noch nicht ganz absehbar", so CEO Nesemeier. Zum Wachstum im Jahr 2018 beitragen werde auch die Beteiligung an der DTS IT. Das sei ein Anbieter von individualisierbaren Cloud-Computing- und IT-Security-Leistungen. DTS IT werde 2017 einen Umsatz von mehr als 50 Mio. Euro einfahren und dabei sehr profitabel wirtschaften."DTS IT entwickelt sich sehr, sehr stark und profitiert massiv vom Thema IT-Security, was neben der E-Mobility sicherlich auch ein starkes Trendthema ist." Anders als in anderen Medien spekuliert, plane MBB für DTS IT keinen Börsengang. "DTS wäre sicher ein sehr interessanter Kandidat für den Kapitalmarkt. Ein Börsengang ist aber nicht geplant. DTS kann das eigne organische Wachstum problemlos aus dem guten Cashflow finanzieren und sollte uns ein geeigneter Zukauf für DTS über den Weg laufen, erlaubt uns unsere sehr gute Liquiditätslage diesen seitens MBB zu finanzieren", so Nesemeier.