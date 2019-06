Tradegate-Aktienkurs Lynas-Aktie:

Kurzprofil Lynas Corp.:



Lynas Corp. (ISIN: AU000000LYC6, WKN: 871899, Ticker-Symbol: LYI, ASX-Symbol: LYC) ist ein in Australien beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf Seltene Erden. Bei der Gewinnung und Weiterverarbeitung der Seltenen Erden, die bislang zum größten Teil in China gefördert werden, konzentriert sich Lynas Corporation insbesondere auf die Gebiete Westaustralien und Malaysia. (03.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lynas-Aktienanalyse von Markus Bußler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Seltene Erden-Produzenten Lynas Corp. (ISIN: AU000000LYC6, WKN: 871899, Ticker-Symbol: LYI, ASX-Symbol: LYC) unter die Lupe.Der australische Titel habe zum Wochenauftakt in Australien einige Federn lassen müssen. Das sollte aber Anleger nicht beunruhigen: Der steile Aufwärtstrend habe früher oder später korrigiert werden müssen. Wichtig werde mittelfristig neben der operativen auch die politische Entwicklung. Würden die Seltenen Erden Chinas Geheimwaffe im Handelsstreit mit den USA? Falls ja, dann könne die Lynas-Aktie noch deutlich weiter steigen.In der Zwischenzeit habe das Konglomerat Wesfamers deutlich gemacht, dass man weiterhin an einer Übernahme von Lynas interessiert sei und das Übernahmeangebot aufrecht erhalte.Aktuell dürfte sich kaum jemand über dieses Übernahmeangebot freuen: Wesfarmers biete 2,25 AUD je Aktie - und damit deutlich weniger als Lynas derzeit an der Börse Wert sei. In den vergangenen Wochen sei immer wieder über einen Bieterkampf rund um Lynas spekuliert worden. Auch vonseiten der Regierung Malaysias habe es geheißen, es hätten sich auch andere Konzerne nach Lynas erkundigt. Das Lynas-Management habe das Übernahmeangebot als zu niedrig und nicht im Sinn der Aktionäre zurückgewiesen. Wie gesagt: Aktuell dürfte niemand ein Interesse daran haben, seine Aktien für 2,25 AUD abzugeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Lynas-Aktie: