Börsenplätze Lyft-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Lyft-Aktie:

46,04 EUR -1,03% (11.02.2021, 15:20)



Tradegate-Aktienkurs Lyft-Aktie:

46,615 EUR +0,53% (11.02.2021, 16:02)



Nasdaq-Aktienkurs Lyft-Aktie:

57,26 USD +1,87% (11.02.2021, 16:23)



ISIN Lyft-Aktie:

US55087P1049



WKN Lyft-Aktie:

A2PE38



Ticker-Symbol Lyft-Aktie Nasdaq:

LYF



Kurzprofil Lyft Inc.:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (11.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fahrdienstvermittlers Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) unter die Lupe.Am Dienstagabend habe Lyft seine Q4-Zahlen präsentiert - und Anleger mit riesigen Verlusten und Umsatzeinbrüchen erschreckt. Die Lyft-Aktie habe am Mittwoch dennoch rund fünf Prozent angezogen. DER AKTIONÄR verrate den Grund.Zwar sei im vierten Quartal ein Verlust von 458 Mio. Dollar (0,58 Dollar pro Aktie) angefallen und die Erlöse seien um 44 Prozent auf 570 Mio. Dollar zurückgegangen. Doch damit wirtschaftete Lyft besser als von Analysten mit Umsätzen von 563 Mio. Dollar bei Verlusten je Aktie von 0,72 Dollar erwartet worden war, so Kaufmann.Das alleine dürfte jedoch nicht der Grund für den Sprung auf ein neues 52-Wochen-Hoch bei 59,40 Dollar gewesen sein. Darüber hinaus gebe die Prognose für das erste Quartal ebenfalls nicht viel her. Der Fahrdienstvermittler erwarte zum Jahresauftakt noch einmal deutlich niedrigere Umsätze im Bereich von 545 bis 555 Mio. Dollar.Lyft habe die Kosten in Q4 stark gesenkt und seine Sparziele 2020 um 20 Prozent übererfüllt. Weshalb CEO Logan Green die Firma als eine "Feder unter Hochspannung" beschrieben habe, die sobald sich die Wirtschaft von der Corona-Pandemie löse wieder in einen Modus soliden Wachstums und steigender Margen umspringen dürfte. Man glaube, dass sich die Einsparungen auch nach der Krise bewähren dürften und schon Ende 2021 ein operativer Gewinn erzielt werden könne.Operative Gewinne schon 2021 seien eine beeindruckende Ansage der Unternehmensleitung. Ähnlich wie bei Uber treibe die Lyft-Aktie zudem die Fantasie rund um autonome Autos an. Da der große Rivale mit Uber Eats jedoch einen führenden Essenslieferdienst besitze, der für zusätzliche Diversifikation und Chancen in Pandemiezeiten sorge, setze DER AKTIONÄR aktuell nur auf die Uber-Aktie. Der gesamte Sektor bleibt jedoch aussichtsreich, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link