Xetra-Aktienkurs Lyft-Aktie:

55,57 Euro -0,91% (08.08.2019, 16:44)



Tradegate-Aktienkurs Lyft-Aktie:

55,95 Euro +4,03% (08.08.2019, 16:58)



Nasdaq-Aktienkurs Lyft-Aktie:

USD 62,55 +3,75% (08.08.2019, 17:16)



ISIN Lyft-Aktie:

US55087P1049



WKN Lyft-Aktie:

A2PE38



Ticker-Symbol Lyft-Aktie Nasdaq:

LYF



Kurzprofil Lyft Inc.:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (08.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse von Analyst Douglas Anmuth von J.P. Morgan Securities:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Douglas Anmuth, Analyst von J.P. Morgan Securities, weiterhin eine Übergewichtung der Aktien des Fahrdienstvermittlers Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT).Lyft Inc. habe eindrucksvolle Quartalszahlen vorgelegt. Der Umsatz je aktiver Fahrer sorge bei der Monetarisierung für Aufwärtspotenzial. Es gebe klare Anzeichen für ein rationaleres Verhalten der Anbieter im Markt für Fahrtenvermittlungen.Der Aktienkurs werde in der nächsten Zeit wegen dem Auslaufen von Haltefristen für Altaktionäre belastet. Aber je früher das passiere, desto besser. In den kommenden Tagen dürften taktische Erwägungen die Kursentwicklung bestimmen. Danach falle aber eine gewichtige Last von der Lyft-Akte ab.Analyst Douglas Anmuth passt das Kursziel für die Lyft-Aktie von 86,00 auf 90,00 USD nach oben an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lyft-Aktie: