Kurzprofil Lyft Inc.:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (05.06.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse des Analysten Itay Michaeli von der Citigroup:Laut einer Aktienanalyse spricht Itay Michaeli, Analyst von der Citigroup, im Rahmen einer Ersteinschätzung eine Kaufempfehlung für die Aktien des Fahrdienstvermittlers Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) aus.Die Citigroup-Analysten sehen Lyft Inc. in einer guten Position um am langfristigen Potenzial des Fahrtenvermittlungsmarktes teilzuhaben. Analyst Itay Michaeli lobt den konzentrierten Fokus.Im Basisfall würden keine bedeutenden Veränderungen unterstellt, was die Eigentümerstruktur bei Fahrzeugen oder die Verbreitung von selbstfahrenden Autos angehe. Damit würde noch ein weitaus größerer adressierbarer Markt entstehen.Analyst Itay Michaeli veranschlagt für die Lyft-Aktie ein Kursziel von 70 USD. Im günstigsten Fall (Bull Case) sei sogar ein Aktienkurs von 211 USD möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lyft-Aktie: