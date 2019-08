Stuttgart-Aktienkurs Lyft-Aktie:

ISIN Lyft-Aktie:

US55087P1049



WKN Lyft-Aktie:

A2PE38



Ticker-Symbol Lyft-Aktie Nasdaq:

LYF



Kurzprofil Lyft Inc.:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (09.08.2019/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse von Analyst James Cordwell von Atlantic Equities:Laut einer Aktienanalyse vertritt James Cordwell, Analyst von Atlantic Equities, nunmehr eine neutrale Haltung in Bezug auf die Aktien des Fahrdienstvermittlers Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT).Nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen und einem angehobenen Ausblick halten die Analysten von Atlantic Equities ein negatives Anlagevotum für Lyft Inc. nicht mehr länger für gerechtfertigt.Analyst James Cordwell passt das Kursziel für die Lyft-Aktie von 52,00 auf 60,00 USD nach oben an. Chancen und Risiken würden sich nun eher die Waage halten.Die Analysten von Atlantic Equities stufen in ihrer Lyft-Aktienanalyse den Titel von "underweight" auf "neutral" hoch.Börsenplätze Lyft-Aktie: