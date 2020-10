Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Luxusgüterindustrie leidet unter den niedrigen touristischen Reiseaktivitäten infolge der Pandemie, so die Analysten von Postbank Research.



Normalerweise trage der Tourismus rund 30 Prozent zu den Verkäufen von Luxusgütern bei. Viele Menschen würden allerdings in diesem Jahr wegen des Coronavirus auf Urlaubsreisen verzichten und so als Käufer in den Luxusgütergeschäften der Touristenhochburgen fehlen. Die regionale Aufschlüsselung von Käufern und Umsätzen zeige, dass Chinesen 2019 für 37 Prozent der Umsätze im Luxussegment gestanden hätten, wobei auf China nur 16 Prozent der Umsätze entfallen würden. Russen würden ebenfalls rund doppelt so viel einkaufen, wie in Russland umgesetzt werde. Europa sei ihre beliebteste Kaufdestination. Europäer würden nur 21 Prozent der Käufer, allerdings 38 Prozent des Umsatzes stellen; vor allem Urlauber aus China und Russland würden entscheidend zu den Erlösen beitragen.



Dennoch schlage sich die Branche besser, als Experten erwartet hätten. Statt eines Umsatzeinbruches von 30 Prozent im Vergleich zu 2019 deute alles auf einen Erlösrückgang von lediglich 25 Prozent hin. Die Verkäufe in wichtigen Absatzmärkten wie China und den USA seien überraschend stark. Offenbar würden viele Kunden die durch die Reisezurückhaltung eingesparten Gelder nutzen, um zu Hause die Luxusmarkenhändler zu besuchen und sich mit Käufen von Luxusprodukten für die entgangenen Urlaubsfreuden zu entschädigen. Luxusgüterhersteller sollten daher deutlich bessere Bilanzen präsentieren, als dies bisher zu erwarten gewesen sei. Im kommenden Jahr dürften ihre Umsätze insgesamt um rund 15 Prozent gegenüber diesem Jahr anziehen. (05.10.2020/ac/a/m)



