Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,998 EUR +2,17% (03.05.2021, 08:48)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,738 EUR +1,42% (30.04.2021, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Millionen Europäer würden sich nach vielen Monaten in den eigenen vier Wänden regelrecht nach Sonne und Strand sehnen. Die Lufthansa reagiere darauf und wolle zusammen mit der Tochter Eurowings in diesem Sommer über hundert Urlaubsziele anfliegen. Im Interview mit der "Bild am Sonntag" habe Lufthansa-Chef Carsten Spohr erklärt: "Das ist absoluter Rekord in der Firmengeschichte."Einen Schub erhoffe sich Spohr indes durch einen digitalen EU-Impfpass. Er habe betont: "Wir brauchen entsprechende internationale, digitale Impf- und Testnachweise, um endlich die kaum kontrollierbare Quarantäne zu ersetzen". Spohr habe ergänzte: "Der geplante grüne EU-Impfpass wäre ein Durchbruch."Es mache durchaus Sinn, dass die Lufthansa nun deutlich mehr Urlaubsflüge anbiete. Schließlich dürfte sich dieses Segment wohl deutlich schneller wieder erholen als die für den MDAX-Konzern so wichtigen Geschäftsreisen. Die Lufthansa-Aktie sei indes aufgrund des weiterhin sehr schwierigen Marktumfelds und der Gefahr einer größeren Kapitalerhöhung vorerst kein Kauf. Investierte Anleger sollten den Stopp bei 9,50 Euro beachten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: