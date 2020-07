Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (22.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Während immer mehr Flugrouten zwischen verschiedenen europäischen Ländern wieder aufgenommen bzw. in immer höherer Frequenz angeboten würden, gehe es bei den transatlantischen Flügen nur sehr langsam voran. Dies sei für Airlines wie etwa die Lufthansa ein großes Problem, da sie gerade auf diesen Strecken hohe Gewinnmargen einfahre.Daher habe dem MDAX-Konzern nun zusammen mit den Konkurrenten IAG, United und American Airlines einen offenen Brief an US-Vizepräsident Mike Pence und EU-Innenkommissarin Ylva Johansson verfasst. Sie würden dabei betonen, dass die Antwort auf die Corona-Pandemie weiterhin eine Zusammenarbeit zwischen den Regierungen, Bürgern und Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks benötige.Angesichts der Bedeutung des transatlantischen Flugverkehrs für die globale Wirtschaft und die Geschäfte der Airlines sei es "entscheidend", einen Weg zu finden, um den Luftverkehr zwischen den USA und Europa wieder zu eröffnen. "Niemandem wird die andauernde Schließung dieses am wenigsten entbehrlichen Korridors für die globale Luftfahrt nutzen", heiße es in dem Brief, den auch Lufthansa-Chef Carsten Spohr unterschrieben habe.Als Lösung würden die Vorstandschefs ein koordiniertes gemeinsames Corona-Testprogramm vorschlagen, um den Luftverkehr zwischen den USA und Europa ohne Quarantäne oder andere Einreise-Beschränkungen wieder im großen Stil zu ermöglichen. So könnten Tests auf Covid-19 bei Piloten eine Chance für die Branche sein. Die Hygiene-Richtlinien von Regierungen, Airlines und Flughäfen für Passagiere und Crews seien eine solide Basis für das Wiederhochfahren des Luftverkehrs.Es sei sinnvoll, dass die Chefs der großen Airlines sich dafür einsetzen würden, ihr wichtiges Transatlantik-Geschäft wieder in Gang zu bringen. Dennoch wäre es für eine nachhaltige Erholung des Geschäfts vor allem wichtig, dass die in dieser Beziehung komplett unfähige US-Regierung das Infektionsgeschehen in den Griff bekomme. Ob dies gelinge, stehe noch in den Sternen - wie die gesamte Erholung des Flugsektors.DER AKTIONÄR rate auch deshalb weiterhin von einem Engagement bei Airline-Aktien ab. Es gibt aktuell einfach bessere Chancen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.07.2020)