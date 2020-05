Im Mai 2019 wurde er in Dubai persönlich vom Scheich Ahmed Bin Saeed Al Maktoum (CEO und Chairman von Emirates Group) mit dem Outstanding Achievement Award im Air Transport Management geehrt.



Darüber hinaus ist er aktives Mitglied in der Royal Aeronautical Society und weltweit einer der wenigen Experten zum Thema Ultra Long-Haul Operations.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,434 EUR +2,21% (27.05.2020, 16:01)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,306 EUR +1,15% (27.05.2020, 16:16)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (27.05.2020/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Anbei eine aktuelle Pressemitteilung von PPOOL media - communications mit dem Kommentar von Linus Bauer, Gastdozent für Luftverkehrsmanagement, City, University of London:Lufthansa-Rettungspaket: Die staatliche Unterstützung wird als eine von den vernünftigsten Optionen angesehen - AktiennewsAktuell kann man von einer historischen Krise in der Luftfahrtbranche sprechen. Obwohl kaum eine andere Branche so krisenerfahren ist wie die Luftfahrt - zum Beispiel durch 9/11, SARS/MERS-Virusoutbreaks, Golfkriege, globale Wirtschaftskrise, Ölpreiskrise - geht es jetzt nicht mehr allein darum, diese Krise zu überstehen, sondern darum, sie überhaupt zu überleben. Für zahlreiche große Fluggesellschaften weltweit war deshalb die staatliche Unterstützung bisher die einzige Option für das Überleben während der COVID-19-Pandemie. Daher kann die Reinvestition von Stabilisierungsfonds mit speziellen Kreditprogrammen aus der vorangegangenen globalen Finanzkrise als eine der besten Lösungen für deutsche Aktiengesellschaften wie in diesem Fall die größte deutsche Fluggesellschaft Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) angesehen werden. Mehr als 150.000 Arbeitsplätze (direkt und indirekt), die auf dem Spiel stehen, könnten durch diesen Deal gerettet werden.Anders als in vielen Ländern, in denen staatliche Beteiligungen an der Luftfahrt-, Automobil- oder Energiebranche Normalität sind, hadern Politiker und Ökonomen in Deutschland normalerweise mit einem solch drastischen Eingriff in die Privatwirtschaft. Nach Angaben der deutschen Regierung beabsichtigen sie, die Anteile bis Ende 2023 zu verkaufen. Dies bedeutet, dass die deutsche Regierung die Lufthansa in der Erholungsphase nach dem COVID19 (heute-2023, basierend auf verschiedenen Szenarien an denen wir Unternehmensberater stets arbeiten) unterstützen würde. Aus meiner Sicht ist dieser Ansatz für eine große Fluggesellschaft wie die Lufthansa die am besten geeignete Option, denn eine komplette und langfristige Verstaatlichung bzw. Teilverstaatlichung kommt in diesem Fall nicht in Frage. Von daher ist die aktuelle Option die vernünfigste Option in diesem Fall.Das milliardenschwere Rettungspaket würde dazu führen, dass der Staat sein größter Aktionär (20%) wird. Das bedeutet, dass der Staat Deutschland auch zwei Sitze im Lufthansa-Aufsichtsrat erhalten würde, die allerdings mit Experten besetzt werden sollen, die die Geschäftsentscheidungen im Lufthansa-Konzern nicht beeinflussen. Politische Persönlichkeiten im Aufsichtsrat einer grossen Fluggesellschaften wie die Lufthansa zu haben, würde zu einer größeren Komplexität führen (z.B. Interessenkonflikte und große Verzögerungen bei Entscheidungsprozessen) und es muss in entscheidenden Zeiten (z.B. während der Erholungsphase von COVID19), in denen geschäftliche Prioritäten woanders liegen, vollständig vermieden werden.Meine Überlegungen zu den von der EU vorgeschlagenen zusätzlichen Bedingungen (Abgabe einer bestimmten Anzahl von Slots der Lufthansa an den Drehkreuzen Frankfurt und München): Aus marktwirtschaftlicher Sicht ist dies ein falscher und unnötiger Schritt der EU. Denn es könnte dem Engagement der Regierung bei der Lufthansa bis 2023 schaden, wenn zum Beispiel Billigfluggesellschaften diese wertvollen Slots an Drehkreuzen wie Frankfurt und München zu Hauptabflugszeiten erhalten (z.B. morgens oder am frühen Abend). Es würde zu einem harten Wettbewerb und teilweise zu Überkapazitäten an den Hauptdrehkreuzen der Lufthansa, Frankfurt und München, während und nach der Erholungsphase führen. Diese zusätzlichen Bedingungen sind in diesen kritischen Zeiten nicht hilfreich, und die gesamte Situation wird dadurch überhaupt nicht verbessert. Es würde dem gesamten Luftverkehrsmarkt mehr Schaden als Nutzen zufügen.Über Linus BauerLinus Bauer ist Managing Consultant bei Bauer Aviation Advisory (Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Luftfahrtindustrie mit Standorte in Bonn, Dubai und Zürich). Zugleich ist er Gastdozent in Air Transport Management an der City, University of London in London und Dubai (Remote Campus).Von 2011 bis 2017 war er bei verschiedenen Fluggesellschaften wie Etihad Airways, Singapore Airlines und SkyWork Airlines in kommerziellen Bereichen tätig.