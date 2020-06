Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe den gestrigen Handel an der 200-Tage-Linie beendet, was bei den Bären einige Bedenken hervorgerufen habe. Der Index habe jedoch während der asiatischen Sitzung seine Rally fortgesetzt und notiere jetzt über der 12.200-Punkte-Marke. Der DAX werde derzeit rund 13% unter dem im Februar 2020 erreichten Allzeithoch gehandelt. Eine wichtige Widerstandszone sei zwischen 12.450 Punkten und dem Fibonacci-Retracement von 78,6% des panischen Ausverkaufs zu finden. Die Untergrenze der Overbalance-Struktur, die als letzte Unterstützung diene, liege bei etwa 11.000 Punkten. Aber angesichts der starken Aufwärtsdynamik an den Aktienmärkten würde ein solch starker Rückgang einen klaren Katalysator benötigen. Kurzfristige Unterstützung finde sich bei dem oben erwähnten gleitenden Durchschnitt, der mehr oder weniger bei 12.080 Punkten liege. Der ADP-Bericht (14:15 Uhr) und der ISM-Index (16:00 Uhr) würden heute zu den Veröffentlichungen gehören, die die Märkte bewegen könnten.



Die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) habe den vollständigen Ergebnisbericht für Q1 2020 veröffentlicht. Die Fluggesellschaft habe einen EBIT-Verlust von 1,22 Milliarden EUR gemeldet. Die Einnahmen seien um 18% im Jahresvergleich auf 6,44 Milliarden EUR gefallen. Der Nettoverlust habe sich auf 2,12 Milliarden EUR belaufen. Das Unternehmen erwäge mittelfristig den Verkauf einiger nicht zum Kerngeschäft gehörender Vermögenswerte. Lufthansa sei zudem in Gesprächen mit Flugzeugherstellern, um Auslieferungen zu verzögern. Die Ergebnisse würden mehr oder weniger mit den vorläufigen Zahlen übereinstimmen, die das Unternehmen am 23. April veröffentlicht habe. Das Unternehmen habe zudem angekündigt, einen Restrukturierungsprozess einzuleiten, um Kosten zu senken und sicherzustellen, dass es eine staatliche Rettungsaktion zurückzahlen könne.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) verzeichne heute starke Zuwächse. Das Unternehmen habe eine Heraufstufung bei Jefferies und Pareto Securities erhalten. Jefferies habe die Aktie mit "kaufen" hochgestuft und das Kursziel auf 66 EUR gesetzt. Auch Pareto habe die Aktie auf "kaufen" hochgestuft und das Kursziel auf 65 EUR gesetzt. Jefferies habe gesagt, dass die BASF-Bewertung derzeit die beste Kaufgelegenheit seit 2016 biete, da man erwarte, dass das Unternehmen von einer möglichen Erholung der zyklischen Werte nach der Corona-Krise profitieren werde.



Moody's habe die Rating-Entscheidung für Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) bekanntgegeben. Das Rating des Autoherstellers sei mit A3 bestätigt worden. Allerdings sei der Ausblick von "Watch Negative" auf "Negativ" geändert worden.



Citi habe damit begonnen RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) zu bewerten. Die Bank habe mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 34 EUR begonnen. Citi habe gesagt, die aktuelle Bewertung von RWE spiegele keine starke Verlagerung auf erneuerbare Energien wider und biete einen gewissen Aufschwung für die Zukunft. (03.06.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa bauen am Mittwoch ihre Gewinne aus, so die Experten von XTB.Die Märkte würden durch Berichte unterstützt, dass die Bundesregierung ein weiteres Konjunkturpaket vorbereite. Die angepassten PMI-Daten für den europäischen Dienstleistungssektor für Mai hätten keine größeren Abweichungen gezeigt. Spanien und Italien hätten jedoch zum ersten Mal die Werte für Mai gemeldet. Der spanische Index sei von 7,1 auf 27,9 Punkte (Erwartung: 25 Punkte) gestiegen, während der italienische Index von 10,8 auf 28,9 Punkte (Erwartung: 26,1 Punkte) gestiegen sei.Koalition führe Gespräche über zweites Konjunkturpaket