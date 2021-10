Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (21.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Bisher sei es für die Lufthansa-Aktie in dieser Woche ausschließlich bergab gegangen. Seit Montag habe der Titel knapp zehn Prozent an Wert eingebüßt. Nachdem am Mittwoch zudem eine wichtige Unterstützung unterschritten worden sei, sei die Hoffnung auf einen baldigen Rebound dahin. Diese Marken seien jetzt von Bedeutung.Schon seit über sieben Monaten rausche die Lufthansa-Aktie immer weiter ab. Ausgehend vom Erholungshoch bei 9,25 Euro bilde sie dabei eine abfallende Keil-Formation aus. Ende September habe der Titel versucht erneut aus dieser charttechnischen Formation nach oben auszubrechen, sei aber an der oberen Begrenzung bei rund 6,50 Euro abgeprallt. Seit diesem Verkaufssignal gehe es für den Wert wieder Richtung Süden.Am Mittwoch habe sich die Situation sogar weiter zugespitzt. Unter hohem Handelsvolumen sei die Aktie unter die Unterstützung am Verlaufstief bei 5,57 Euro gefallen. Mit einem weiteren Test der unteren Keil-Begrenzung bei etwa 5,25 Euro müsse jetzt gerechnet werden. Werde auch dieser Support unterschritten, dürfte sich zwar der Verkaufsdruck kurzfristig erhöhen, spätestens aber die massive Unterstützungszone zwischen 4,90 und 5,20 Euro sollte Halt bieten.Das kurzfristige Chartbild habe sich bei der Lufthansa-Aktie noch stärker eingetrübt. Auch der aktuelle Newsflow belaste im Moment.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.