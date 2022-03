Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,135 EUR +1,42% (18.03.2022, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,102 EUR -0,04% (21.03.2022, 09:14)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (21.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Um nach zwei Jahren mit horrenden Verlusten 2022 wieder ein fast ausgeglichenes Ergebnis erzielen zu können, wäre ein funktionierendes Asien-Geschäft für die Lufthansa sehr wichtig. Die strengen Maßnahmen zur Bekämpfung neuer Corona-Ausbrüche in China und noch andere Probleme dürften aber dem deutschen Luftverkehrskonzern aktuell Sorgen bereiten. Denn der gesperrte Luftraum über Russland sorge beim MDAX-Konzern für Mehrkosten. Zum einen bedeute dies natürlich höhere Kerosinkosten. Zum anderen müsse aber wegen der teilweise um bis zu zwei Stunden längeren Flüge auch das Personal auf bestimmten Strecken aufgestockt werden. So berichte aero.de, dass die Piloten bereits in einem Brief an die Lufthansa Cargo betont hätten: "Diese Flüge operieren an der Grenze der legalen Flugdienstzeiten, aber auch an der Grenze unserer persönlichen Belastbarkeit."Nachwehen von Corona, die hohen Kerosinpreise, zum Teil größere Umwege - die Zahl der Herausforderungen für die Lufthansa werde nicht kleiner. Dennoch stünden die Chancen relativ gut, dass der MDAX-Titel in einigen Monaten wieder etwas höher notieren werde als derzeit. Mutige Anleger könnten daher auf ein Comeback setzen (Stopp: 5,20 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: